Vinicius Júnior deixará o flamengo em Julho, afirmam jornais espanhóis

O atacante Vinicius Júnior, do Flamengo, completará 18 anos no próximo dia 12 de julho e oficialmente se tornará jogador do Real Madrid nessa data. Contratado por 45 milhões de euros (cerca de R$ 180 milhões), o jovem trocará de país no meio do ano e, caso não seja aproveitado pelo time merengue, será emprestado a outro time europeu. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 26, pelo jornal espanhol Marca.

Inicialmente, os dois clubes afirmaram que a decisão de ir em 2018 ou 2019 para a Europa estaria nas mãos do atacante. Entretanto, o diário afirma que o Real já decidiu que o camisa 20 rubro-negro participará da pré-temporada da equipe nos Estados Unidos. Depois disso, o seu destino será definido.

De acordo com os jornais espanhóis, o Real não deve esperar mais para contar com o atacante. Já que a temporada europeia se encerra na metade do ano, o intuito principal é colocá-lo para fazer a pré-temporada com a equipe principal, que será realizada nos Estados Unidos. Se ainda não estiver apto defender os Blancos , o brasileiro deverá ser emprestado a outra equipe europeia para ganhar experiência e se adaptar ao estilo de jogo do velho continente.