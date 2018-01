Etapa XTerra continua cancelada em Juiz de Fora e nesta temporada também em Ibitipoca

Organização divulgou relação das cidades que vão receber etapas em 2018, Juiz de Fora e Ibitipoca estão fora da lista. Amantes do Xterra, tradicional chancela de provas off-road, já podem começar a se programar para as competições 2018. O calendário da próxima temporada foi divulgado na última semana. No entanto, diferentemente dos dois últimos anos, a região de Juiz de Fora não está na lista das cidades que sediarão os eventos. Além da prova local, que acontecia tradicionalmente na Represa Doutor João Penido, cancelada às vésperas da disputa no ano passado, a etapa Ibitipoca também ficou de fora.

Confira o calendário:

Costa Verde (Mangaratiba – RJ) – 10 e 11/03

Camp Ouro Preto (Ouro Preto – MG) – 28 e 29/04

Etapa Mundial Xterra Brazil (Ilhabela – SP) – 12 e 13/05

Lagoa dos Ingleses (Nova Lima – MG) – 21 e 22/07

Estrada Real (Tiradentes – MG) – 29 e 30/09

Camp Ilha do Mel (Ilha do Mel – PR) – 10 e 11/11

Paraty (Paraty -RJ) – 1 e 2/12