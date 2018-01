Settra altera trânsito para primeiro “Bem Comum Lazer” do ano

Nesse domingo, 14, a Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) fará intervenções no trânsito da região central, para o primeiro “Bem Comum Lazer” de 2018. Das 6 às 13 horas, a pista central da Avenida Rio Branco, no trecho entre a Rua Doutor Romualdo e a Avenida Doutor José Procópio Teixeira, ficará interditada para o trânsito de veículos.





Os ônibus que circulam no sentido Manoel Honório/Bom Pastor deixarão a faixa central no cruzamento com a Avenida Presidente Itamar Franco, devendo utilizar a lateral. No sentido inverso, os ônibus deverão retornar à pista central no cruzamento com a Rua Doutor Romualdo. Os pontos de parada na pista lateral serão em frente aos atuais da pista central.

Fonte: Assessoria/SCS