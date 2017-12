Saiba como ficaram os grupos para a Copa 2018 na Rússia

Nessa sexta-feira, 1º de dezembro, às 13h, horário de Brasília (18h em Moscou), foram definidos os oito grupos da primeira etapa da Copa do Mundo. O Brasil está no Grupo E, junto com Suíça, Costa Rica e Sérvia. O grupo do Brasil é o que soma o maior número de pontos no ranking da Fifa. Foram 4.415 pontos, sendo 1.619 do Brasil, 1.134 da Suiça, 914 da Costa Rica e 748 da Sérvia.

O jogo de estreia da seleção canarinho será contra a Suíça. O jogo será no dia 17 de junho, em Rostov-on-Don. As seleções só se encontraram uma vez em Copas. Na Copa de 50, em São Paulo.

Já Brasil e Costa Rica se enfrentaram duas vezes na história dos mundiais. Sendo duas vitórias do Brasil. São seis gols para o Brasil, contra dois no saldo de Costa Rica.

Brasil e Sérvia, por sua vez, já fizeram quatro jogos em mundiais. O Brasil obteve uma vitória, uma derrota e dois empates. No história das Copas, são quatro gols da seleção brasileira e três dos sérvios.

VEJA COMO FICARAM OS GRUPOS:

Grupo A

Rússia, Arábia Saudita, Egito, Uruguai

Grupo B

Portugal, Espanha, Marrocos, Irã

Grupo C

França, Austrália, Peru, Dinamarca

Grupo D

Argentina, Islândia, Croácia, Nigéria

Grupo E

Brasil, Suíça, Costa Rica, Sérvia

Grupo F

Alemanha, México, Suécia e Coreia do Sul

Grupo G

Bélgica, Panamá, Tunísia, Inglaterra

Grupo H

Polônia, Senegal, Colômbia e Japão

Fonte: Agência Brasil