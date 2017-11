Estádio Municipal recebe placar eletrônico

A partir desta segunda-feira, 6, será iniciada nova etapa de intervenções no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio. O equipamento esportivo, que passa atualmente pela maior reforma da sua história desde a inauguração, em 1988, receberá o placar eletrônico tão solicitado pelos torcedores, ao mesmo tempo em que se inicia o processo de pintura das arquibancadas. A notícia será divulgada nessa segunda-feira, aniversário de 29 anos do estádio.

Placar eletrônico

No próximo final de semana, uma carreta da empresa Aspect Mídia Ind. Elet. Eletrônica Com. Ltda sairá de São Paulo com destino a Juiz de Fora, trazendo o placar eletrônico, que, de acordo com o processo de licitação finalizado em agosto, tem valor aproximado de R$ 230 mil. Os recursos são de convênio entre os governos federal e municipal. A empresa fará, gradativamente, a instalação do equipamento e capacitação dos funcionários, durante cerca de 15 dias. Assim, em breve, os torcedores poderão conferir o tempo e quantidade de gols, além de outras informações, em tempo real.

Pintura de Arquibancada

A intervenção foi iniciada através de chamada pública, que teve como vencedora a Cia. Mineira e Comércio de Bebidas Ltda. - EPP. De acordo com o edital, a empresa deverá executar todo o processo com cerca de R$166.466,78, sem ônus para o Município, através de pintura das áreas externas do Estádio. Em contrapartida, terá autorização para divulgar sua logomarca através de placa de identificação, de acordo com a Lei Complementar nº 032/2015.

O Município permitirá, ainda, que a credenciada realize publicidade, exclusivamente por sua conta, informando sobre a execução do serviço em parceria com a Prefeitura de Juiz de Fora. Além disso, poderá afixar placa de publicidade da sua marca no Estádio: nos bares, nas torres, nas duas pontas da laje do placar e na parte embaixo da arquibancada, nas laterais da cabine de rádio e TV. Porém, será necessária a autorização da arte publicitária por parte da Secretaria de Comunicação Social da PJF antes de sua veiculação.

Outras obras

O Estádio Municipal está passando, atualmente, por outras duas melhorias, iniciadas neste segundo semestre, para se adequar às solicitações da população e dos órgãos de defesa social, Polícia Militar (PM) e Corpo de Bombeiros (CB).

No Pórtico 1 (principal), por exemplo, está sendo implantado corredor de alambrado, para separar a entrada das delegações e da arbitragem do acesso dos torcedores. A segunda alteração é a expansão da área de torcedores no Pórtico 3 (visitantes), a fim de facilitar a chegada e saída do público, evitando aglomerações em grandes jogos.

Estas duas obras foram solicitadas pela PM, para melhorar a segurança. Juntas, estão orçadas em R$ 51.691,77, recursos do tesouro municipal. A empresa vencedora do processo de licitação para a realização das obras foi a APX Engenharia Ltda.

Maior reforma da história

Desde 2013 até hoje, o Estádio Municipal recebeu mais de R$1,5 milhão em investimentos, oriundos de recursos municipais, federais, e, agora, também da iniciativa privada. Essas verbas contemplam, ainda, a troca do gramado, que agora segue o padrão da Fédération Internationale de Football Association (FIFA) para competições internacionais, além de várias reformas em todo o local e criação de novas cabines de rádio. O que trouxe para a cidade grandes partidas de futebol, incluindo jogos de times da série A do Campeonato Brasileiro, como Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco, entre outros.

Fonte: César de Azevedo/ SEL