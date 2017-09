Fortaleza bate o Tupi e sai em vantagem para a decisão

O Fortaleza abriu uma boa vantagem ao vencer o Tupi, na tarde deste sábado, 16, na Arena do Castelão, em Fortaleza. No primeiro jogo do mata-mata o Leão venceu o Carijó por 2 a 0, com gols de Leandro Lima e Bruno Melo. Ambos feitos no segundo tempo da partida. O Galo Carijó conta com o apoio da torcida dentro de casa, para conseguir o resultado e o acesso para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Com torcida vibrante, o Leão teve mais posse de bola no primeiro tempo chegando mais vezes na área ofensiva. Mas, foi o Carijó que teve a melhor oportunidade de marcar, com Edmário de cabeça, obrigando o goleiro Marcelo Boeck, a fazer uma defesa espetacular.

No segundo tempo tudo mudou. Logo nos dois minutos, o Fortaleza abriu o placar com Leandro Lima. Nos cinco minutos seguintes o Tupi desorganizou. Aos 25 minutos de partida, com uma jogada na área que foi interceptada pela mão do zagueiro Carijó, Fernando, marcando pênalti cobrado por Bruno Melo, que definiu o placar.

Com o resultado, o Fortaleza pode até perder por um gol de diferença que conquista a vaga para a Série B. Já o Tupi, precisa de um placar de 2 a 0 para ir aos pênaltis ou vencer por três ou mais gols de vantagem para conseguir o acesso a Série B.

Tupi e Fortaleza voltam a se enfrentar no sábado, 23, às 20h30, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora.