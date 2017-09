Milan vence o Chapadão no jogo da Rodada entre os Veteranos da Copa Prefeitura Bahamas

A quarta da rodada da Copa Prefeitura Bahamas foi a maior até agora em número de partidas disputadas. Foram 55, entre o sábado e o domingo. Com o objetivo de valorizar todas as categorias, o “jogo da rodada” foi entre os veteranos, que teve a vitória do Milan por 1 a 0 sobre o Chapadão, em bom jogo disputado no campo do Cerâmica. Entre as equipes que já venceram a competição, o Tô Maluco foi derrotado pelo Moreira por 2 a 1 e a partir de agora vai remar na chave dos perdedores.

No jogo da rodada pela categoria de veteranos, Garrado fez de cabeça no segundo tempo e deu a vitória ao Milan sobre o Chapadão. Foi uma partida equilibrada onde o Chapadão tomou a iniciativa do jogo, mas não conseguiu furar a defesa da equipe de São Pedro. No segundo tempo, Helton cobrou escanteio e Garrado escorou no segundo pau, decretando a vitória do Milan.

Como jogo da rodada, os destaques receberam premiação da coordenação. Rodrigo, goleiro do Milan, fez pelo menos três grandes defesas e foi o melhor do jogo. O zagueiro Ronaldo, do Milan foi o melhor da sua equipe e Robson o melhor do Chapadão. Garrado, que fez o gol da vitória levou último prêmio do confronto.

A quarta rodada teve 55 jogos disputados e foram marcados 129 gols, com média de 2,34 por partida. Foram assinalados 68 gols na base, 59 na zona urbana e dois gols na zona rural. As principais goleadas foram as seguintes: na base, o Sport superou a Escola de Futebol do Futuro por 8 a 0, na categoria dente de leite. Nas demais categorias, o maior registro foi entre os sêniors, onde o Moreira goleou Instituto Esportivo WR por 6 a 1. Lucas Gabriel, do Guaporé foi o artilheiro da base com 5 gols na categoria dente de leite e Geison de Matos, do Dominados, da categoria veterano marcou três vezes e foi o destaque.

Os campeões das edições anteriores não terão vida fácil este ano. Já na quarta rodada o Tô Maluco foi superado pelo Moreira e a partir de agora, não pode perder mais, e corre risco de eliminação. Os demais Cruzeirinho, Universal, Dominados, Real Milho Branco e LFC venceram na rodada. Seis equipes foram eliminadas com a segunda derrota. Vianna Júnior/ Dom Pedro e Esporte Clube Santo Antônio, entre os mirins; América do Teixeiras e Bom Jardim na categoria super master e Camarões e Celeste na categoria adulta.

A rodada não registrou problemas disciplinares graves, com registros de rotina de uma rodada com muitos jogos. Este é o objetivo do evento, proporcionar lazer organizado para a comunidade. A quinta rodada acontece no próximo fim de semana e o boletim oficial com a ordem dos jogos sai na quarta feira dia 6, 14h, lembrando que não haverá jogos no feriado de 7 de setembro.