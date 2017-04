Juiz de Fora Imperadores vence partida em BH com apoio de milhares de torcedores

Transmitida ao vivo, via straming, com apoio da Brasil Futebol Americano (BFA), a equipe do Juiz de Fora Imperadores deu show na partida disputada no sábado, 22, contra o Betim Bulldogs no campo do Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte. O time juizforano, que mandou o jogo válido pela Copa Minas de Futebol Americano, derrotou os advesários por 60 x 6 em um jogo emocionante. Apenas no primeiro tempo, a equipe marcou 19 pontos, contra zero do visitante.

Mais de 27 mil pessoas assistiram à transmissão ao vivo da partida e 120 mil foram alcançadas, além dos torcedores que estiveram presencialmente no campo. O sucesso surpreendeu a diretoria do time, que comemorou e agradeceu o apoio dos juizforanos e das organizações envolvidas no jogo, especialmente às que ajudaram o Juiz de Fora Imperadores a conseguir um local para a disputa, já que a Prefeitura de Juiz de Fora vetou a partida no Estádio Municipal Radialista Mario Helênio, sob a justificativa de que o campo seria de uso prioritário dos times de futebol e a disputa poderia prejudicá-las.

"Mesmo com todo transtorno que tivemos e tendo que jogar fora de Juiz de Fora, fizemos bonito. Era jogo de vida ou morte e estamos mais vivos que nunca. Obrigado a todos que compareceram, que apoiaram, assistiram, torceram... Vocês são muito importante nessa caminhada", publicou o presidente do time, Laércio Azalim, em sua página no Facebook.

O Juiz de Fora Imperadores aguarda o adversário para disputa a próxima partida no dia 3 de junho, pela Semifinal da Copa Minas.