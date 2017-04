Elenco Carijó se apresenta com 21 jogadores em Santa Terezinha

O Tupi iniciou, nessa terça-feira, 18, a preparação para a estreia contra o Tombense no dia 13 de maio pela Série C do Campeonato Brasileiro. O elenco Carijó, comandado por Aílton Ferraz, se apresentou para iniciar as atividades em Santa Terezinha, às 16h. O principal destaque foi para o único recém-chegado – o lateral direito Afonso, de 29 anos, que estava no São Paulo-RS, é a novidade no elenco. Outros 20 jogadores fizeram parte da atividade, todos já estavam no plantel que disputou o Campeonato Mineiro. Duas referências do time, Flávio Caça-Rato e Jajá não renovaram seus contratos.

Para o técnico Aílton Ferraz, o número ideal é de 30 atletas, e para isso, o clube segue trabalhando para confirmar mais reforços que devem pintar nos próximos dias: “A gente está com 21 atletas, e vão vir mais. Vamos fechar o elenco com 26 jogadores de linha e quatro goleiros. A Série C é um campeonato difícil, em que a gente tem que montar um grupo forte, e para isso a gente está buscando atletas em alguns clubes. O Fluminense abriu as portas, o Botafogo também. O planejamento está saindo aos poucos, estamos tentando uma inter-temporada em algum lugar que é muito importante. Se não houver condições, vamos adaptar aqui, mas não é o ideal.” Afirmou o técnico Carijó.

Além de Flávio Caça-Rato e Jajá, o zagueiro Elivélton é mais um que não permanece no time de Santa Terezinha, e fica no Fluminense. O volante Bruno Paiva, já conhecido do torcedor também não renovou. Para Aílton, o time ainda precisa de nomes de peso para compor o elenco que disputará a competição nacional.

“É só fazer uma avaliação. E a gente achou que estava um pouco abaixo. O Jajá é um craque, mas precisa despertar em algumas coisas, e a gente achou melhor buscar atletas no mercado. Foram coisas estudadas. O Caça-Rato fez os gols, a gente até achou que ele fosse conseguir alguma outra coisa, mas vamos buscar no mercado, buscar investir um pouco mais. Precisamos trazer de três a quatro nomes de peso para a competição.” Disse o comandante.

Confira a lista com os 21 atletas que se apresentaram em Santa Terezinha nesta terça-feira: GOLEIROS: Gonçalves e Paulo Henrique. LATERAIS: Jonathan; Afonso; Lucas e Bruno Santos. ZAGUEIROS: Edmário; Fernando e Euller. VOLANTES: Leandro Ferreira; Marcel; Vinícius e Bonilha. MEIAS: Sávio e Raphael Augusto. ATACANTES: Matheus Pato; Tiago André; Marcinho; Carlos Júnior (Faísca); Odlávio e Rafael.



Colaboração Felipe Frederico.