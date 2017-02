Botafogo decide destino contra o Olímpia

O destino do Botafogo na Libertadores será definido nesta quarta, 21h45, em Assunção. Depois de passar pelo Colo-Colo e vencer a primeira partida contra o Olimpia em casa por 1 a 0, a equipe jogará por uma vaga na fase de grupos do torneio diante do adversário paraguaio.

O Fogão está próximo de alcançar a fase de grupos. A equipe pode até perder por um gol de diferença, desde que também marque ao menos um, que garantirá a classificação. A equipe carioca chegou até este momento, após eliminar o Colo-Colo, com uma vitória por 2 a 1 e um empate por 1 a 1, ao entrar direito na segunda fase preliminar. O Olimpia passou pelo Independiente del Valle, com uma derrota por 1 a 0 fora de casa e uma vitória por 3 a 1 em Assunção, o que serve como alerta ao Bota.

Para o jogo mais importante da temporada até o momento, o Botafogo não contará com o principal reforço contratado para a temporada, Montillo, lesionado. O argentino não se recuperou a tempo de uma lesão muscular na panturrilha direita e, por isso, sequer viajará com o elenco. A lesão foi sofrida justamente na primeira partida contra o Olimpia, quando Montillo entrou em campo no sacrifício, sentindo um problema na coxa, e acabou sofrendo a nova contusão. Como era de se esperar, o desfalque foi lamentado pelo restante do elenco. O treinador Jair Ventura deve mandar a campo: Helton Leite (Gatito); Marcelo, Carli, Emerson Silva e Victor Luis; Airton, Bruno Silva, Lindoso (Roger), João Paulo e Camilo; Pimpão.