Começa a maratona do Tupynambás no Módulo II

Campeão Mineiro da Segunda Divisão em 2016, o Tupynambás se apresenta para sua torcida, neste domingo, diante do Social, de Coronel Fabriciano, às 11h, no Estádio Mário Helênio, para a disputa do Campeonato Mineiro da Primeira Divisão - Módulo II. O jogo tem a transmissão da Rádio Globo AM 910 com narração de Gustavo Fonseca.

Será o primeiro contato oficial do torcedor com os novos jogadores e comissão técnica. Aliás, uma das novidades é o treinador Lúdyo Santos.

INGRESSOS E PROMOÇÕES

Os valores dos ingressos são os mesmos do ano passado: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). Sócio Torcedor Leão do Baeta tem acesso exclusivo. Em parceria com os próprios patrocinadores, as entradas de crianças de até 12 anos e mulheres são gratuitas. A carga total é de 500 bilhetes.

Neste domingo, a SETTRA informa que será disponibilizado ônibus para o transporte dos torcedores, sendo que a primeira viagem sairá da Avenida Itamar Franco às 9h15 e a segunda, às 10h15. A saída do estádio acontecerá às 13h30, para a cidade.

REGULAMENTO E PONTOS

O Módulo II dá duas vagas ao Módulo I do Mineiro em 2018. As equipes foram distribuídas em duas chaves. Os jogos são dentro do grupo, em turno e returno. Ao final, os três primeiros de cada chave passam para o hexagonal final. Depois de turno e returno, os dois melhores colocados têm acesso à elite do futebol mineiro.

Na chave do Tupynambás, com a desistência do Formiga, o Tribunal de Justiça Desportiva e o Departamento de Competição vão atribuir o resultado de 3 a 0 para os adversários e os jogos não serão programados. Por isso, o Baeta folga na segunda rodada.