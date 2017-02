Treinador do Tupi se diz motivado e sabe o que vai encontrar

O novo técnico do Tupi, Aílton Ferraz, foi apresentado oficialmente na tarde desta quarta-feira, em Santa Terezinha. Coube ao vice-presidente de Futebol, José Roberto Maranhas, dar as boas-vindas e entregar camisa personalizada ao novo comandante. Na oportunidade, Maranhas expôs que a decisão por Aílton atendeu ao perfil buscado pelo Tupi. "É um treinador de um conhecimento muito bom, que tem feito cursos e está atualizado. Desenvolveu trabalhos interessantes no estado do Rio de Janeiro, como no Resende, que guarda semelhanças com o Tupi. Espero que o Aílton possa ter vida longa no clube e nos ajude a superar esse momento difícil", comentou o vice-presidente.

"PRIMEIRA VEZ"

Será a primeira vez que Aílton Ferraz disputará o Campeonato Mineiro, um desejo antigo do treinador. "Para mim, o Campeonato Mineiro tem um pouco do Gaúcho e um pouco do Carioca. Tem pegada e tem qualidade. É um campeonato forte. Fiz bons trabalhos no Rio de Janeiro, mas sempre tive o sonho de sair.

Chegou o meu momento. Espero ter êxito como tive em outros clubes. Estou muito feliz. Podem ter certeza que não vai faltar trabalho nem diálogo com a imprensa", comentou. Aílton é pai de Crys, jogador importante na conquista do título da Série D, em 2011: "É uma alegria para mim também porque meu filho jogou aqui. Foi campeão da Série D em 2011. Ele ficou muito feliz. Toda família gostou."

Perguntado sobre a situação do Tupi, Aílton destacou que a dificuldade existe, mas é possível superá-la. "Venho muito motivado e sabendo o que vou enfrentar.

A situação não é desesperadora, mas também não é momento de tranquilidade. É hora de muito trabalho e de ficarmos alertas. A luz vermelha piscou. Temos três decisões pela frente: Tricordiano, URT e Caldense. Esses três jogos serão fundamentais", analisou o treinador para, em seguida, falar sobre o seu perfil: "Sou sereno na hora que tem que ser sereno. Há momentos em que é necessário ser mais firme, mas não ignorante. É preciso saber como falar para também não desanimar o atleta. Deixo os jogadores a vontade, mas cobro muito."

Sobre o atual elenco do Tupi, o novo treinador do Tupi o classificou como "bem mesclado". Durante a coletiva, ele também destacou a importância que o auxiliar técnico Ricardo Leão terá, sobretudo no início desta nova fase. “Já conversei com o Ricardo [Leão] e falei da importância dele, principalmente neste primeiro momento, quando vou deixá-lo à frente, mas sempre estarei junto", expôs. Por fim, Ailton deixou uma mensagem de esperança para a torcida: "Estou aqui para poder ajudar o Tupi. Dá para levantar. Acho que ainda dá tempo de mudarmos o nosso discurso e, lá na frente, falarmos de classificação. Estamos com o sinal vermelho, mas tenho certeza que o sinal verde poderá estar bem próximo."