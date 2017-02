Tupi anuncia Aílton Ferraz como treinador

A diretoria carijó agiu rápido e anunciou, nesta terça-feira, a contratação de seu novo treinador. Trata-se de Aílton Ferraz, profissional que traz na bagagem longa experiência como jogador e também como técnico. Ele chega ao Tupi aos 50 anos e com títulos nas duas funções. Como técnico, dirigiu os seguintes times: Resende (RJ), Audax (RJ), América (RJ), Cabofriense (RJ), Volta Redonda e Duque de Caxias.

Como auxiliar técnico, atuou na Ponte Preta, Flamengo, Kashima Antlers (Japão), Figueirense, Goiás e América (RJ), clube onde começou a carreira fora dos gramados trabalhando ao lado de Jorginho, uma parceria duradoura. Fez estágios observatórios no Barcelona e no Real Madrid. Acumula os títulos da Copa Rio 2015, pelo Resende, e da Japan Cup e Nabisco Cup de 2012, pelo Kashima Antlers. A expectativa é que o novo treinador do Tupi seja apresentado à imprensa na tarde desta quarta-feira, 15.

Protagonista

Como jogador, Aílton Ferraz foi protagonista de títulos importantes. Quem não se lembra do gol de barriga de Renato Gaúcho que deu o título carioca ao Fluminense em 1995? O chute desviado pelo atacante saiu dos pés de Aílton. No ano seguinte, garantiu o segundo título brasileiro para o Grêmio ao marcar o segundo gol da vitória sobre a Portuguesa. No Tricolor Gaúcho também sagrou-se campeão estadual de 1996. No ano seguinte, outro título estadual, mas dessa vez pelo Botafogo. Também foi campeão carioca vestindo a camisa do Flamengo (1986 e 1991), clube pelo qual conquistou, ainda, os títulos do Módulo Verde do Campeonato Brasileiro (1997) e da Copa do Brasil (1990). Foi revelado nas categorias de base do Olaria (RJ).