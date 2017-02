Tupi dispensa Éder Bastos e vai atrás de novo treinador

A vergonha diante do Cruzeiro, na goleada por 4 a 0, no sábado, no estádio Mário Helênio custou caro ao treinador Éder Bastos. No fim da noite, a presidente do Tupi, Myrian Fortuna, por meio de rede social, anunciou a dispensa do treinador.

A derrota em si, não foi o problema. Mas a forma como aconteceu e uma sequência de erros, desde a escalação, forma de jogar, somadas à falta de comando e liderança e perda do grupo.

Éder Bastos conseguiu um rendimento de apenas 11% nos três jogos, com duas derrotas em casa e um empate fora. Além disso, o Galo Carijó termina a rodada na zona de rebaixamento. Precisa de 11 pontos, em 8 jogos que faltam até o fim do Mineiro.

QUEM SERÁ O NOVO TÉCNICO

Com orçamento limitado, o Tupi não tem condições de trazer treinador caro. O gestor esportivo Francis Melo foi quem indicou Éder Bastos e deverá indicar o novo treinador. O vice-presidente de futebol, José Roberto Maranhas, e o diretor-executivo, Fabinho Santos, estão acompanhando as indicações. Surgiram nomes caseiros como os de Gerson Evaristo, campeão pelo Tupynambás e Welington Fajardo, ex-treinador do clube. Nomes de interesse do clube, como os de Ademir Fonseca, Moacir Jr, Felipe Surian e Léo Condé, estão todos empregados e fora do patamar financeiro. O perfil seria de uma treinador firme, motivador, que conheça campeonato mineiro e que possa "fazer milagre" na competição estadual.