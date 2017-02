Torcedores podem contar com ônibus extras para Tupi x Cruzeiro

Neste sábado, 11, o Tupi enfrentará o Cruzeiro, às 16h30, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, no Estádio Municipal “Radialista Mário Helênio”. Para a partida, a Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) disponibilizará seis ônibus extras. A partir das 14h30, os carros da linha 517 (Estádio) sairão da Avenida Presidente Itamar Franco, em frente a Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon). Será permitido embarque ao longo do trajeto e a tarifa será cobrada normalmente, R$ 2,75. A entrada dos torcedores ao estádio será feita pelos portões 1 e 2 e a saída pelos 1, 2 e 3. O último veículo sairá do Centro após o primeiro tempo e do estádio às 19h30.

O trajeto da linha 517, no sentido Centro/bairro, será pelas avenidas Presidente Itamar Franco, Paulo Japiassu Coelho, Deusdedith Salgado, Prefeito Mello Reis e Eugênio do Nascimento, até o estádio. No sentido oposto, pelas avenidas Eugênio do Nascimento, Prefeito Mello Reis, Deusdedith Salgado, Paulo Japiassu Coelho e Presidente Itamar Franco, ruas Doutor Paulo Frontin e Halfeld e avenidas Getúlio Vargas e Presidente Itamar Franco.

Fonte: Assessoria PJF