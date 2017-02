Tupi muda time e tem dúvida para enfrentar o Cruzeiro neste sábado

Com apenas um ponto ganho no Mineiro, o Galo Carijó entra em campo contra o Cruzeiro, neste sábado, 16h30, no Mário Helênio com o objetivo de conquistar sua primeira vitória na competição. O atacante jajá deve ser a novidade no ataque. Nas demais posições, o time será mantido.

O zagueiro Edmário foi poupado do treino desta quinta-feira no Carijó. Com dores no joelho direito, o jogador foi preservado da atividade, mas a princípio não preocupa para o jogo contra o Cruzeiro. Mesmo assim será reavaliado pelo departamento médico. O técnico Éder Bastos precisou testar uma alternativa, caso não possa contar com o jogador. Usou o zagueiro Fernando, na posição.

O volante Leandro Ferreira já pode ser relacionado. O jogador teve o nome publicado nesta quarta-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está à disposição do técnico Éder Bastos para reforçar o meio de campo carijó.

O Campeonato Mineiro marcou a chegada do novo mascote do Tupi. Além de animar a torcida juiz-forana durante as partidas no Estádio Municipal, o mascote desempenhará outro importante papel: ajudar a formar a torcida carijó do futuro. O símbolo do Alvinegro d visitou duas instituições situadas no bairro Granjas Betânia: a Associação Comunitária Semente do Amanhã e a Escola Municipal União da Betânia.

PONTOS DE VENDA - SEXTA-FEIRA

Sede Social do Tupi – Das 8 às 18 horas

Torcedor Futebol Clube – Das 9 às 18 horas

Posto da Liga de Futebol – Das 9h30 às 17h30

Bahamas São Vicente – 24 horas

Bahamas Getúlio Vargas – Até 21 horas

Bahamas Manoel Honório – Até 23 horas

Bahamas Jóquei Clube – Até 21 horas

Bahamas São Pedro – Até 22 horas

PONTOS DE VENDA - SÁBADO

Sede Social do Tupi – Das 9 às 12 horas

Torcedor Futebol Clube – Das 9 às 12 horas

Posto da Liga de Futebol – Das 9h30 às 12 horas

Estádio Municipal – A partir de 15 horas

PREÇOS MAIS CAROS

Os torcedores do Tupi entrarão pelo portão principal do estádio, enquanto a torcida do time visitante entrará pelo portão do bairro Dom Orione. A abertura dos portões acontecerá às 15 horas. Os ingressos custam R$30 a inteira e R$15 a meia-entrada até sexta-feira e, neste sábado, o valor será de R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia, com carga total de sete mil ingressos.

Serão disponibilizados seis ônibus para transporte dos torcedores. O primeiro sairá da Avenida Presidente Itamar Franco às 14h30, e o último previsto sairá do Estádio às 19h10. Artefatos pirotécnicos, fumaças e bebidas em vasilhames de vidro e lata não serão permitidos dentro do Estádio. O pátio em frente ao estádio será para acesso de carros dos torcedores do Tupi. Os torcedores do time visitante poderão estacionar somente no entorno do local da partida.