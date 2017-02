Tupi faz coletivo-apronto no estádio e define time para enfrentar o Cruzeiro

O treinador do Tupi, Éder Bastos, comanda treino coletivo-apronto, nesta quinta, no estádio Mário Helênio, local da partida contra o Cruzeiro, neste sábado 16h30. O comandante deverá manter a base da formação que empatou com o América, em Teófilo Otoni, com pequenos ajustes. Jajá deve ser a novidade no ataque.

O treinador Carijó aguarda a definição de como o Cruzeiro vem para o jogo em Juiz de Fora, se com o time principal, com mesclado ou com reservas.

A Federação Mineira de Futebol deverá confirmar, hoje, por meio de nota oficial o local da partida entre Tricordiano x Tupi. O encontro será no domingo, dia 19, no horário de 16h, na Arena do Calçado, em Nova Serrana.

VENDA DE INGRESSOS

Os bilhetes com preços promocionais seguem com vendas na sede social do Tupi (Rua José Calil Ahouagi, 332, Centro), das 8 às 18 horas; na loja Torcedor Esporte Clube (Galeria Pio X, loja 40), das 8 às 18 horas; e no calçadão da Rua Halfeld, das 9 às 18 horas. Neste sábado, a venda será nos mesmos locais, das 9 às 12 horas. Nas lojas Bahamas: São Vicente, Getúlio Vargas, Manoel Honório, Jóquei e São Pedro (só venda antecipada até fechamento das lojas)

PREÇOS MAIS CAROS NO DIA DO JOGO

Os torcedores do Tupi entrarão pelo portão principal do estádio, enquanto a torcida do time visitante entrará pelo portão do Bairro Dom Orione. A abertura dos portões acontecerá às 15 horas. Os ingressos custarão R$30 a inteira e R$15 a meia-entrada até sexta-feira e, no sábado, o valor será de R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia, com carga total de sete mil ingressos.

ÔNIBUS

Serão disponibilizados seis ônibus para transporte dos torcedores. O primeiro sairá da Avenida Presidente Itamar Franco às 14h30, e o último previsto sairá do Estádio às 19h10. Artefatos pirotécnicos, fumaças e bebidas em vasilhames de vidro e lata não serão permitidos dentro do Estádio.O pátio em frente ao estádio será para acesso de carros dos torcedores do Tupi. Os torcedores do time visitante poderão estacionar somente no entorno do local da partida.