Com gol olímpico de Nenê, Vasco bate o Bangu em Moça Bonita: 3 a 1

Pela 2ª rodada da Taça Guanabara, o Vasco venceu o Bangu por 3 a 1, na tarde desta quinta-feira, no Estádio Moça Bonita. Com os gols de Guilherme, Thalles e Nenê, o Gigante da Colina garante a primeira vitória no Estadual e também os primeiros 3 pontos, garantindo a segunda colocação do Grupo C. O próximo jogo do Vasco será contra o Resende, neste domingo, às 17 horas, em São Januário.

GOL 400

O veterano Loco Abreu tentou colocar um pouco de crise no início de temporada do Vasco, mas o time cruzmaltino conseguiu se recuperar do 400º gol marcado pelo uruguaio e venceu o Bangu por 3 a 1. Com a vitória, o Vasco deixou a lanterna para assumir a vice-liderança do grupo C, com três pontos. O Bangu, com apenas um ponto e em busca do primeiro triunfo, pega o Volta Redonda no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, na segunda-feira. Público presente: 4.844. Pagantes: 4.194. A renda foi de R$ 84.240,00.