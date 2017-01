Galo Carijó fecha com experiente volante Leandro Ferreira

Experiência e qualidade. O Tupi acertou a contratação de Leandro Ferreira para o Campeonato Mineiro, competição que ele conhece muito bem. O volante vestiu a camisa carijó em 2006 e, 11 anos depois, retorna ao clube. Natural de Bicas, ele passou pelas divisões de base do Atlético-MG antes de se profissionalizar. Defendeu o América-MG por quase seis temporadas (de 2008 a 2013) e ainda teve passagens por Boa Esporte, Guarani (MG) e Linense (SP).

Leandro, que completou 36 anos na segunda-feira, treinava juntamente com o elenco carijó há cerca de dez dias. Oficializado como atleta do alvinegro, ele espera ajudar a equipe na difícil competição estadual. “Chego feliz ao Tupi, que é praticamente meu clube de origem, já que foi daqui que despontei para o futebol. Estou treinando muito firme com o elenco há uma semana e meia. Sinto-me preparado para poder ajudar o Tupi neste momento”, expôs.

CRUZEIRO EM JF

A Federação Mineira de Futebol comunicou uma pequena mudança no horário da partida entre Tupi x Cruzeiro. O jogo está marcado para o sábado, dia 11 de fevereiro, no estádio Mário Helênio. A pedido da emissora detentora o encontro foi antecipado das 17h, para às 16h30. A diretoria carijó ainda não definiu os preços dos ingressos.