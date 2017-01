JF Geração Campeã abre inscrições para capoeira

A Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) abre inscrições para capoeira no Projeto JF Geração Campeã. As aulas acontecerão às terças e quintas-feiras, com duas turmas: das 18h30 às 19h30, com alunos de 6 a 12 anos, e das 19h30 às 20h30, com alunos de 12 a 17 anos, na sede da SEL.

As inscrições deverão ser efetuadas pelos pais ou responsável na Secretaria de Esporte e Lazer: Av. Rui Barbosa, 530 - Santa Terezinha, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h. As vagas são limitadas.

As aulas começam no dia 7 de fevereiro. Após o início das aulas, as inscrições poderão ser feitas com o professor.

O JF Geração Campeã é um programa sócioesportivo gratuito, promovido pela Prefeitura de Juiz de Fora, através da Secretaria de Esporte e Lazer, com o intuito de oferecer projetos de iniciação esportiva a estudantes. O programa conta com a parceria da Secretaria de Educação, escolas e entidades esportivas. (Fonte: PJF).