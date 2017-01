Tupi enfrenta o Tombense neste domingo no Mário Helênio

Levantar a cabeça e seguir em frente. Aprender com os erros e recomeçar. Neste domingo, o Tupi estreia no Campeonato Mineiro 2017 revigorado após um período difícil. Querendo passar uma borracha em 2016, o Galo Carijó recebe o Tombense no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio após 40 dias de uma intensa pré-temporada. A bola rola às 17h, com transmissão da Rádio Globo AM 910, narração de Ivan Costa – o xodó da galera e comentários de Ricardo Wagner.

PREÇOS REDUZIDOS

Com o objetivo de contar com o apoio de sua torcida, o clube reduziu os preços dos ingressos para esta partida: R$20 (inteira) e R$10 (meia). Os ingressos podem ser adquiridos diretamente nas bilheterias do estádio, que começam a funcionar às 15h30, horário de abertura dos portões.

A Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) disponibiliza três ônibus para levar os torcedores até o local da partida. O primeiro veículo deixa o ponto em frente ao PROCON (Avenida Itamar Franco) às 15h. O último retorno do estádio em direção ao centro da cidade ocorre às 19h40 ou de acordo com a demanda. É importante destacar que os torcedores do Tombense deverão entrar pelo Pórtico 3 (Dom Orione).