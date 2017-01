Fluminense vence Criciúma, de virada, na estreia da Primeira Liga

Atual campeão, o Fluminense estreou com vitória na Primeira Liga 2017. O time carioca sofreu, é verdade, mas venceu o Criciúma, de virada, por 3 a 2, no Estádio Mário Helênio. O Tricolor das Laranjeiras saiu atrás no placar e precisou virar o confronto.

Com a vitória, o Fluminense já larga na frente dos concorrentes na briga pela classificação e mirando o bicampeonato do torneio. Já o Criciúma, com um time mediano, ainda está em processo de formação e deve trabalhar ainda mais para sonhar com a vaga na próxima fase. O outro jogo do Grupo 1, Inter e Brasil, será realizado no dia 1º de fevereiro, em Porto Alegre.

O JOGO

O Fluminense foi melhor no primeiro tempo. Iniciou o jogo tendo maior e melhor toque de bola, tanto que logo aos sete minutos assustou o goleiro Luiz. Sornoza fez bom lançamento para Marcos Júnior, que ficou cara a cara com o goleiro e finalizou na rede pelo lado de fora. Os cariocas atuaram com três atacantes rápidos e técnicos.

Superior, o Flu voltar a criar chance de gol aos 19, quando Renato Chaves recebeu cruzamento e cabeceou para o meio da área. Henrique Dourado chegou atrasado e não conseguiu completar para as redes. Só que quem abriu o placar foi o Criciúma. Aos 25, Alex Maranhão cobrou falta e o zagueiro Raphael Silva, livre, mandou para o gol.

O gol fez com que o Fluminense saísse mais para o jogo. Wellington Silva arriscou de fora da área aos 29 minutos, mas novamente parou em Luiz. Mas aos 36 não teve jeito. Sornoza levantou bola na área, Renato Chaves desviou e Henrique completou para empatar o duelo em Juiz de Fora.

No segundo tempo a partida ficou mais atraente. Logo aos cinco minutos o Fluminense acertou a trave de Luiz em chute de Wellington Silva. O Criciúma não deixou barato e respondeu aos 16, quando Pimentinha fez jogada individual e tocou para Adalgiso Pitbull, que finalizou para fora.

Quem não faz, leva. Aos 32 minutos o Fluminense virou o confronto com Pedro. O atacante recebeu de Léo, passou por um marcador e chutou no canto direito do goleiro Luiz. Não demorou e aos 42 Marquinho ampliou para o time carioca após passe de Sornoza. E antes do apito final, aos 43, Hélio Paraíba fez o segundo do Criciúma em falha do sistema defensivo adversário.

PRÓXIMOS JOGOS

O Fluminense volta a campo pela segunda rodada da Primeira Liga no dia 8 de fevereiro, quando visitará o Internacional, às 19h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Um dia antes, dia 7, o Criciúma enfrentará o Brasil, às 19h30, no Bento Freitas, em Pelotas. Neste fim de semana estreia no Campeonato Carioca, no clássico contra o Vasco. (Com Agência Futebol Interior).