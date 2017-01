Fluminense x Criciúma abrem a Primeira Liga esta noite no Mário Helênio

O Fluminense terá mais um desfalque para a estreia na Copa da Primeira Liga, logo mais, às 20h, no Estádio Mário Helênio. Além do meia Gustavo Scarpa, convocado para a seleção brasileira, o técnico Abel Braga não contará com o lateral-direito Lucas, que não constou no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até o fim do expediente desta segunda-feira.

O artigo 4º do regulamento da Copa da Primeira Liga define um atleta como apto a jogo apenas caso ele esteja no BID até um dia útil antes da partida. Porém, ao fim desta segunda, o contrato de empréstimo de Lucas com o Fluminense ainda contava como "pendente", portanto, em situação irregular para atuar.

Sem Lucas, a tendência é de que o técnico Abel Braga escale Renato na posição. O provável Fluminense terá Diego Cavalieri; Renato, Renato Chaves, Henrique e Léo; Douglas, Orejuela, Sornoza e Marcos Júnior; Henrique Dourado e Wellington Silva.

EQUATORIANOS PRONTOS E REGULARIZADOS

Os meias equatorianos Junior Sornoza e Jefferson Orejuela tiveram seus contratos registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira Futebol (CBF). Com isso, a dupla está com a situação regular para entrar em campo defendendo as cores do Fluminense nesta terça, diante do Criciúma (SC).

Contratados junto ao Independente Del Valle, do Equador, os dois foram os únicos reforços para o setor anunciados pelo Tricolor. Eles foram confirmados pelo Flu ainda em 2016. Além deles, o lateral-direito Lucas, outra cara nova, ainda não teve a situação contratual regularizada.