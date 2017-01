Fluminense define valor de ingressos com preços populares de R$30 e R$15

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), através da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), se reuniu com os representantes do Fluminense, Liga de Futebol de Juiz de Fora e de órgãos de defesa social para a definição do“plano de ação” para o primeiro jogo de futebol oficial no Estádio Municipal “Radialista Mario Helênio” em 2017.

A partida será disputada pelo tricolor carioca e o Criciúma(SC), pela Copa da Primeira Liga, nesta terça-feira, dia 24, às 20h, com abertura dos portões às 18h. Serão disponibilizados dez mil ingressos, custando R$30,00 (inteira) e R$15,00 (meia).

A venda exclusiva para sócio torcedor começou na sexta-feira, pelo site www.sociofutebol.com, custando R$30,00. A venda pela internet aos demais torcedores será a partir deste domingo, com início às 10h, pelo www.futebolcard.com. Este serviço será encerrado às 17h de segunda-feira, dia 23. (Fonte: Site PJF)

PONTOS DE VENDA FÍSICA

-Estádio Municipal “Radialista Mário Helênio” (venda e retirada de compra on-line) - Av. Eugênio do Nascimento, 10, Bairro Dom Orione – Dias 22 e 23 (domingo e segunda), das 10h às 17h; 24, terça, das 10h até o término do primeiro tempo.

-Shopping Independência / Estande da Útil (somente venda) - Av. Independência, 3.600, Piso 1 - Dias 23 e 24, das 10h às 17h.

-Loja Shopping dos Clubes (somente venda) - Rua Halfeld, 622, Galeria Bruno Barbosa, Loja 42 - Dias 23 e 24, das 10h às 17h.

-Lojas Torcedor Esporte Clube (somente venda) - Galeria Pio X, Loja 40 - Centro – Dias 23 e 24, das 10h às 16h.

-Laranjeiras - Sede do Fluminense (venda e retirada) – Rua Álvaro Chaves, 41, Laranjeiras, Rio – Dias 22 e 23, das 10h às 17h, e 24, das 10h às 14h.

ORIENTAÇÕES TRICOLORES

O Fluminense disponibilizou algumas dicas para que o torcedor possa aproveitar melhor o espetáculo:

- O torcedor deve chegar cedo, para evitar transtornos de trânsito e acesso.

- Instrumentos musicais não serão aceitos.

- O acesso da torcida do Fluminense ocorrerá somente pelo Portão 1 (entrada principal). Criciúma (portão 03 – Dom Orione)

- Antes da partida, o Fluminense, atual campeão da Copa da Primeira Liga, dará a volta olímpica com a taça.

TRANSPORTE

A Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) disponibilizará ônibus para os torcedores, com saída na Avenida Presidente Itamar Franco, a partir das 17h30, em frente a Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon). A última saída em direção ao Centro, após o jogo, será às 22h40.

ATENÇÃO

Artefatos pirotécnicos, fumaças e bebidas em vasilhames de vidro e lata não serão permitidas dentro do estádio.

A troca dos ingressos dos portadores de cadeiras cativas será na terça-feira, dia 24, das 10h às 17h, no Estádio Mário Helênio, mediante a apresentação de documentos que comprovem a posse da cadeira.