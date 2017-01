Tupynambás apresenta comissão técnica e jogadores

O Tupynambás se reapresentou na tarde desta quinta-feira, na sede social do clube, iniciando a preparação para o Campeonato Mineiro do Módulo II 2017.

Antes da bola rolar no gramado do José Paiz Soares para o primeiro treinamento, o clube convocou uma entrevista coletiva à imprensa, onde estiveram reunidos Alberto Simão (diretor executivo), Francisco Quirino (presidente), Lúdyo Santos (treinador), Alex Nascif (auxiliar-técnico) e Luiz Carlos Laudiosa (preparador de goleiros) para uma conversa de cerca de uma hora.

ATLETAS QUE SE APRESENTARAM:

Goleiro - César (renovação);

Laterais-direitos - Pedro (Aimoré/RS) e Tony (Jacutinga);

Zagueiros - Washington e José Leandro (renovações);

Lateral-esquerdo - Lucas Hipólito (renovação);

Volantes - Gustavo Crecci (renovação) e Igor Henrique (Ferroviária/SP)

Meio-campistas - Igor Santana (renovação), Vinícius (renovação) e Marcelo Brandão (Atlético Mineiro);

Atacantes - Maicom (Arsenal/MG), Marcelinho Araxá (São Raimundo/AM) e ThulioLelis (Jacutinga).

Além dos atletas citados acima, outros dois já foram contratados, mas recebeu liberação da diretoria e comissão técnica para finalizar situações pessoais e burocráticas e estarão chegando nos próximos dias a Juiz de Fora.

Sete atletas iniciaram um período de avaliação. Kadu e Bruno (goleiros), Arthur (lateral-esquerdo), Matheus Miguel (zagueiro), Bruninho e Denilson (meio-campistas), além do atacante Kristian.

A estreia do clube no Módulo II está marcada para o dia 19 de fevereiro, diante do Social, de Coronel Fabriciano, em Juiz de Fora. Na segunda rodada, a equipe folga, voltando a entrar em campo apenas no dia 1º de março, diante do Betinense, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.

Sobre o atraso no pagamento de alguns jogadores que disputaram a Segunda Divisão, o departamento de futebol do Baeta informou que está tomado as providências para quitar o compromisso, em breve. (Assessoria do Tupynambás)