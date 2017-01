Tupi acerta time para jogo-treino contra o Bangu, neste sábado, no Mário Helênio

O Galo Carijó trabalha intensamente visando a estreia no Campeonato Mineiro, contra o Tombense, dia 29 de janeiro, em Juiz de Fora. O treinador Éder Bastos mantém a base da equipe para o jogo-treino, diante do Bangu, neste sábado, 16h, no estádio municipal. A partida será com portões abertos, ou seja, sem a cobrança de ingresso.

A novidade no treino desta quarta foi a entrada de Matheus Pato na vaga de Jajá. O time começou com: Gideão; Yago, Elivélton, Edmário e Bruno Santos; Marcel, Juninho, Faísca e Ruan; Matheus Pato e Caça-Rato. Durante a atividade, Éder fez algumas alterações. Os jogadores Sávio e Jajá também tiveram oportunidade.

EDUARDO ALLAX COMEMORA ESTREIA DOS ESTRANGEIROS

Após bater os juniores do Botafogo no último domingo,em jogo-treino preparatório para o Campeonato Carioca, o técnico do Bangu, Eduardo Allax, falou sobre o objetivo da atividade realizada. A ideia da comissão técnica do Alvirrubro era tornar o duelo o mais próximo possível do nível que o clube enfrentará na disputa do Estadual.

"Nós estamos numa projeção de qualidade dos adversários. Este jogo-treino foi muito interessante porque o Botafogo é um time muito bem treinado, com qualidade. Eles nos trouxeram muita dificuldade, mas no final do primeiro tempo conseguimos encaixar dois contra-ataques, que era o que a gente queria", disse, em entrevista ao canal oficial do clube nas redes sociais.

Além disso, Allax comemorou a estreia do trio de estrangeiros, tratado como principais reforços do Bangu pra temporada. O treinador mostra confiança no trabalho e pede presença da torcida na estreia do clube na Série A do Carioca.

"No segundo tempo conseguimos propor mais o jogo, tivemos a estreia do Loco Abreu, do Peralta, do DamianEroza. Conseguimos colocar a "bolinha" na cabeça do Loco, que ele pede. Fizemos um gol bem trabalhado, que nos dá confiança. Trabalho está sendo bem feito", projetou. (Fonte: Site FutRio).