Fluminense joga no Mário Helênio em estreia pela Copa da Primeira Liga

A abertura da segunda edição da Copa da Primeira Liga já tem um local definido: vai acontecer em Juiz de Fora, na próxima terça-feira, 24. A cidade receberá o duelo inaugural do campeonato, entre o mandante e atual campeão Fluminense e a equipe catarinense do Criciúma. O jogo acontece a partir das 20h, no estádio Mário Helênio.

O local, inclusive, traz boas lembranças ao torcedor carioca, já que foi exatamente no estádio Mário Helênio que o Fluminense derrotou o Atlético Paranaense e conquistou a primeira edição do torneio. À época, o tricolor garantiu o título ao vencer os curitibanos por 1 a 0, com gol de Marcos Junior.

Criciúma e Fluminense fazem parte do Grupo 1 da competição, que ainda é composto pelos gaúchos do Internacional e do Brasil de Pelotas.