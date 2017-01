Técnico Éder Bastos considerou a partida importante em ‘vários sentidos’

No primeiro jogo-treino de 2017 realizado no último sábado, em Santa Terezinha, o Tupi derrotou o Núcleo Esportivo de São João Nepomuceno por 5 a 0. Os gols foram marcados por Carlos Júnior, Juninho, Flávio Caça-Rato, Sávio e Mateus Pato. O técnico Éder Bastos escalou um time diferente em cada tempo e aproveitou a atividade para observar o esquema tático que pretende implantar no início do Campeonato Mineiro, além de avaliar a condição física dos atletas.

“Eu já tenho uma ideia de como vou armar a equipe para a primeira partida no Estadual, dia 29 de janeiro contra o Tombense, aqui em Juiz de Fora. Hoje, aproveitei também para analisar junto com a comissão técnica como cada atleta está desenvolvendo a preparação física nos últimos dias e como eles estarão até o dia da estreia. Acho que a partida foi muito importante em vários sentidos”, destacou o treinador.

Na equipe de São João Nepomuceno estavam jogadores que se destacam no futebol daquela cidade e que vem ganhando espaço também no futebol nacional, como o lateral Pablo, que na temporada passada defendeu o América-MG.(Colaborou Felipe Frederico

FORMAÇÃO INICIAL

Time jogou com Paulinho; Yago; Elivelton; Edmario e Bruno Santos; Marcel; Juninho; Ruan Telles; Jajá; Caça-Rato e Faísca

MAIS UM TESTE

Para este fim de semana a diretoria do Tupi confirmou o jogo-treino contra o Bangu, no Estádio Mário Helênio, com portões abertos para o público e para a imprensa. A atividade está prevista para sábado, às 16h.

Náutico empresta o atacante Odilávio ao Tupi

Uma das revelações da base do Náutico, o atacante Odilávio será emprestado ao Tupi. Após observar o jogador, a diretoria do clube mineiro entrou em contato com o Timbu solicitando o empréstimo até o final da Série C do Campeonato Brasileiro. Antes, o atleta disputará o Campeonato Mineiro.

Odilávio tem 20 anos, estava integrado ao elenco profissional desde o início da pré-temporada e seu vínculo com o Náutico é até dezembro de 2018. No último ano, o atacante disputou duas partidas Na Série B: contra o Vasco e Ceará. No Tupi, o atleta espera ter sequência de jogos para voltar ao Alvirrubro mais experiente.

“Sem dúvidas, será uma oportunidade boa na minha carreira de ter uma sequência de jogos. Espero fazer um grande Campeonato Mineiro e voltar no futuro mais experiente, com uma bagagem maior. Desde que cheguei ao clube esta é a primeira vez que sou emprestado e, se Deus quiser, será uma coisa boa para mim”, afirmou Odilávio.