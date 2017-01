Galo Carijó acerta contratação do meia-atacante Luca

A atividade da manhã da sexta-feira 13, em Santa Terezinha, marcou a chegada de mais um reforço para a disputa do Campeonato Mineiro. O meia-atacante Luca, de 22 anos, participou de sua primeira atividade com bola juntamente com o elenco carijó. O jogador passou pelas divisões de base de Corinthians e Palmeiras, clube onde subiu para o profissional. Depois, vestiu as camisas de Grêmio Osasco (SP), Botafogo (SP) e Guaratinguetá (SP), pelo qual disputou a Série C do Campeonato Brasileiro em 2016.

JOGO-TREINO

Neste sábado, o treinador Eder Bastos comandou o time no primeiro jogo-treino do ano, contra o Núcleo Esportivo, de São João Nepomuceno, com portões fechados.

Por outro lado, o treino contra o Bangu, no próximo dia 21, sábado que vem, no Estádio Mário Helênio terá livre acesso para torcedores e imprensa.

“É muito importante, na pré-temporada, além dos treinamentos das partes físicas, técnica e tática, realizar jogos-treinos para colocar em prática tudo aquilo que estamos desenvolvendo no dia a dia”, comenta o técnico Éder Bastos, destacando que já tem em mente o modelo de jogo que pretende adotar para a disputa do Campeonato Mineiro.