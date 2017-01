Galo Carijó apresenta atacante Carlos Júnior e meia Ruan Teles

O Galo Carijó apresentou na tarde dessa quinta-feira, o meia Ruan Telles, de 19 anos, e o atacante Carlos Júnior, de 28 anos. Ruan estava nas categorias de base do Cruzeiro, e tem passagem pela base do América Mineiro. Profissionalmente, atuou apenas no Juventus-SC. Mais rodado, Carlos Júnior é conhecido como “Faísca” pelos jogadores, e jogou a temporada passada pelo Clube Atlético Votuporanguense, de São Paulo, e afirmou que não pensou duas vezes quando recebeu o convite para vestir a camisa do Tupi.

“Quando recebi o convite do professor Éder Bastos, não pensei duas vezes. Meu objetivo é ajudar a todos. Acho que o que vai fazer diferença é o grupo, que está trabalhando muito. Temos conversado para que o grupo sempre prevaleça. Não temos nenhuma estrela, mas nosso grupo é muito aguerrido e a expectativa é fazer um bom trabalho no Mineiro”, afirmou o atacante.

Mais jovem, Ruan Telles de 19 anos falou pouco, mas enalteceu a oportunidade de disputar o Campeonato Mineiro: “Quero fazer um bom campeonato, e se der tudo certo, vamos classificar entre os quatro. A oportunidade que o Tupi está dando para os mais jovens que vem emprestados de times grandes é muito boa.

Quando o meu empresário me ligou com a proposta, eu não pensei antes de vir. Com apenas 19 anos, disputar a primeira divisão de um Campeonato Mineiro é uma coisa inesquecível, que vai ficar na minha carreira.”

PORTÕES FECHADOS NESTE SÁBADO

O Tupi informa que o jogo-treino contra o Núcleo Esportivo, a ser disputado a partir de 10h, deste sábado, dia 14, em Santa Terezinha, será fechado para torcedores. A imprensa terá acesso a partir de 11h.

CONTRA O BANGU, ACESSO LIBERADO PARA A TORCIDA

Por outro lado, está definido que torcida e imprensa terão acesso integral no jogo-treino contra o Bangu, no próximo dia 21, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, a partir de 16h.