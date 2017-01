Lateral esquerdo Dieguinho é mais um reforço para 2017

O Galo segue se reforçando para a estreia no Campeonato Mineiro de 2017. Com jogo marcado para o dia 29 de Janeiro, domingo, às 17hs, no Estádio Mário Helênio, contra o Tombense, o time comandado por Éder Bastos conta com mais um reforço para a temporada. É o lateral esquerdo Dieguinho, que já esteve por Juiz de Fora em 2013.

Diego Evangelista dos Santos tem 27 anos, e já passou pelo Fluminense. Em 2013, integrou o elenco do Carijó, que disputou a Série C do Campeonato Brasileiro. No ano passado, Dieguinho atuou pelo Macaé no Campeonato Carioca, e pelo América-RJ, seu último clube.

Com mais esse reforço, o Tupi já conta com 28 atletas a disposição para a estreia no Mineiro, e, segundo o técnico Éder Bastos, existe sempre a possibilidade da chegada de mais atletas: "Esse negócio de elenco fechado não existe. Podem aparecer atletas de qualidade no mercado, e se o Tupi tiver condições de contratar, vou receber."

O Galo realiza dois jogos-treinos antes da primeira partida oficial do ano. Neste sábado, dia 14, o compromisso é contra o Núcleo Esportivo, de São João Nepomuceno, às 10h em Santa Terezinha. O segundo amistoso é contra o Bangu, no dia 21, às 16h, com local a ser definido. (Texto: Felipe Frederico)

TREINOS TÉCNICOS E TÁTICOS

O técnico Éder Bastos tem priorizado os trabalhos de velocidade, contra-ataques e finalizações e ainda levantamentos para a área e conclusões. A exemplo do que ocorre deste o início da preparação para o Campeonato Mineiro, as atividades estão sendo realizadas com muita intensidade. O lateral-esquerdo Bruno Santos foi um dos primeiros atletas do atual elenco a chegar o Tupi, em 19 de dezembro. Aos 29 anos, tem cuidado especial com a parte física. Por isso, com o trabalho que vem sendo desenvolvido, acredita que estará em excelentes condições para a estreia do Carijó no Mineiro, contra o Tombense, em 29 de janeiro.

“O professor Éder, juntamente com a comissão técnica, tem feito uma programação muito boa, aliando a parte física com as partes tática e técnica em trabalhos com bola. Temos tirado grande proveito disso”, comenta Bruno. Segundo o atleta, a realização de jogos-treino será importante, principalmente para trabalhar os espaços e até mesmo para a equipe conhecer o local onde mandará as partidas no estadual.