Galo Carijó apresenta zagueiros Elivelton Viana e Kadu Fernandes

Defesa reforçada! O Galo Carijó apresentou, na tarde desta segunda-feira, 9, os zagueiros Elivelton Viana, 24 anos, e Kadu Fernandes, 21 anos. Dois jogadores jovens, mas com a bagagem de terem defendido grandes clubes do futebol brasileiro. Apesar da diferença de idade, ambos já se conheciam dos tempos da base do Fluminense, em Xerém. Após rodarem pelos gramados brasileiros, chegam para reforçar o Tupi, que conta com outros três zagueiros: Euller, Edmário e Fernando. Pelo visto, o técnico Éder Bastos terá uma boa “dor de cabeça” para definir a zaga carijó.

O diretor Executivo de Futebol, Fabinho, entregou as camisas oficiais do Tupi para os dois jogadores, e relembrou que chegando ao Fluminense, em 2007, conheceu Elivelton Viana, tratado com uma das grandes revelações do Tricolor. Dez anos depois, os dois voltam a se reencontrar, dessa vez no Tupi.

“Venho, primeiramente, em razão do projeto que me foi passado, e também para dar alavancada na minha carreira, já que nos últimos dois anos pouco joguei. Além disso, o Campeonato Mineiro tem grande visibilidade. Sou um zagueiro sério, que não gosta de firula. Sou bom na marcação e também nas bolas aéreas, tanto defensivas quanto ofensivas. A torcida do Tupi pode confiar que vou fazer um bom trabalho”, garantiu.

Kadu Fernandes também foi elogiado por Fabinho ao receber a camisa carijó. O diretor revelou que as referências que recebeu no Vasco em relação ao defensor são as melhores possíveis. Kadu passou por três grandes equipes nas divisões de base: Fluminense, São Paulo e Vasco. Como profissional, vestiu a camisa cruz-maltina, jogou no Bangu, retornou ao Vasco e agora chega ao Tupi.

“A expectativa é a melhor possível. Estou muito feliz por estar no Tupi e será uma grande oportunidade de mostrar meu trabalho, meu futebol, já que o Campeonato Mineiro tem muita visibilidade. Quero mostrar à torcida a minha capacidade e realizar grandes jogos”, comentou Kadu Fernandes, enaltecendo, em seguida, os zagueiros do elenco carijó. “São grandes jogadores e acredito que teremos uma disputa sadia, o que deve existir no futebol. O Tupi está bem servido de zagueiros. Cada um buscando o seu espaço, mas respeitando o outro, o que é importante”, finalizou o defensor.

Texto: Assessoria Tupi FC