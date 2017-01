JF Vôlei encara Brasil Kirin neste sábado

Após conquistar seis vitórias em 11 partidas, no melhor turno de sua história na Superliga, o JF Vôlei estreia em 2017, neste sábado, 7. O adversário é o Vôlei Brasil Kirin, no Ginásio do Taquaral, em Campinas, às 14h10. A delegação juiz-forana chegou na cidade paulista nesta sexta-feira. Com 16 pontos, o JF Vôlei ocupa a sexta posição na classificação, enquanto o adversário é o quinto, com 22.

O líbero Juan Mendez fala sobre a motivação do time para o início do segundo turno e a preparação para o confronto. “Tivemos tempo para descansar e ver nossas famílias. Estamos ansioso para voltar. Eles têm um time muito forte, mas nossa comissão técnica tem nos passado informações importantes para que façamos um bom jogo. Estamos trabalhando muito para conseguir o que sempre queremos: a vitória. No segundo turno, a torcida pode esperar o comprometimento e o sacrifício que mostramos até agora. O espírito é sempre deixar tudo dentro de quadra. Temos um grupo muito unido e merecemos fazer uma bela campanha na Superliga”.

O duelo tem transmissão da RedeTV!. O twitter.com/jfvolei também segue.

Fonte: Assessoria