Novo Conselho Deliberativo do Sport Club Juiz de Fora é empossado

Numa reunião marcada por emoção e compromisso de muita união, a nova Diretoria do Sport Club Juiz de Fora deu posse ao novo Conselho Deliberativo, na noite de quinta-feira. Mais de 60% dos conselheiros recém eleitos compareceram, dando uma demonstração de força e apoio a nova presidente Carla Dias Gonçalves, primeira mulher em 100 anos de existência do clube a assumir esse cargo. Nessa reunião foram eleitos por aclamação os novos membros que presidirão o Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal.

AGRADECIMENTO

Abrindo a reunião, o ex-presidente Jorge Ramos agradeceu a todos que o apoiaram nos dois anos que esteve à frente do Sport. Falou das dificuldades que enfrentou e da consciência tranquila, além de informar que as contas de sua gestão já estão à disposição do Conselho Fiscal. A seguir a nova presidenta foi conduzida para presidir a reunião, acompanhada do primeiro vice-presidente, Júlio Gasparete e do segundo vice-presidente, José Horácio Fernandes Oliveira.

Carla afirmou aos conselheiros seu compromisso de dar sequência à gestão de Jorge Ramos e conclamou para o apoio do Conselho Deliberativo, especialmente na questão da dívida que o clube tem. Júlio Gasparete, muito emocionado, falou da alegria de voltar a ocupar um cargo na diretoria, ele que já foi presidente do clube. Falou da grandeza do patrimônio do Sport e da importância de todos o defenderem para que nunca mais alguém pense em vendê-lo. O novo vice-presidente destacou o retorno ao conselho de pessoas que amam profundamente o clube e que estavam afastadas.

Horácio também discursou reforçando a necessidade de muita união, especialmente do Conselho Diretor com o Conselho Fiscal foram eleitos, também por unanimidade, Adelson Heringer de Oliveira, João Paulo Agostinho e Marlon Morais de Freitas. A nova presidente do clube também apresentou diversos nomes que farão parte da diretoria. Márcio Afonso, sócio antigo do clube, assume o patrimônio. O professor e jornalista Márcio Guerra retorna ao comando da Diretoria de Comunicação. A seguir, o presidente do Conselho Deliberativo, conclamou a todos na luta pela defesa do Sport em primeiro lugar. A data da solenidade de apresentação da nova direção será anunciada no começo da próxima semana.(Por Márcio Guerra)