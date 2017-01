Atacante Flávio "Caça-Rato" é apresentado como uma das principais contratações do Tupi

O Tupi apresentou, na tarde desta quinta-feira, o atacante Flávio “Caça-Rato”, um dos principais reforços para o Campeonato Mineiro 2017. O evento que ocorreu Espaço Torcedor – Sala Geraldo Magela Tavares - contou com grande presença da imprensa esportiva de Juiz de Fora e de torcedores, que foram prestigiar o novo jogador do Carijó. A conversa durou cerca de 15 minutos. Nela, “Caça-Rato” garantiu aos torcedores que vai dar o seu máximo vestindo a camisa da equipe juiz-forana.

“Quero agradecer a confiança. Estou aqui para entrar em campo e deixar sangue. Se não der na técnica, vai na raça. Fico satisfeito com o carinho da torcida. Se Deus quiser, vou retribuir dentro de campo com vitórias e gols”, afirmou “Caça-Rato”, garantindo, ainda, que está muito focado em reencontrar o seu melhor futebol e ajudar o Tupi: “Estava em Recife (PE) para as festas de fim de ano quando recebi telefonema do Fabinho [diretor Executivo de Futebol] falando do projeto. O Campeonato Mineiro tem muita visibilidade. Sabemos da força do Tupi e quando conversamos, aceitei logo. Disse que estava pronto para fazer o meu melhor”.

Aos 30 anos, o jogador afirma que está mais maduro e espera que a sua experiência no futebol seja aproveitada pelos mais jovens do elenco. Disse que chega ao clube em boa forma física e, diante da pré-temporada que está sendo realizada, acredita que chegará no dia 29 deste mês, data da estreia no Campeonato Mineiro, em plenas condições de jogo. “Caça-Rato” fez questão de enaltecer o ambiente que encontrou no grupo, formado por jogadores talentosos.

Questionado sobre o seu lado extrovertido, confirmou que gosta mesmo de brincar, já que é uma pessoa alegre. “Mas dentro de campo é diferente. Quero ser lembrado como um jogador que veio para o Tupi e conseguiu os seus objetivos, marcar gols e classificar a equipe”, comentou, para depois afirmar que, apesar das dificuldades do Campeonato Mineiro, “o Tupi vai brigar, com humildade e pés no chão. Dentro de campo é que se resolve. A competição conta com grandes equipes, mas vamos lutar para conseguir nossos objetivos.” (Assessoria Tupi FC)

