JF Vôlei anuncia novos parceiros e jogo em Manaus contra o Taubaté-SP

Em coletiva de imprensa realizada na tarde desta terça-feira, no Cesar Park Hotel, o diretor Maurício Bara anunciou o local como nova casa do JF Vôlei. O Cesar Park é apenas um dos empreendimentos do novo patrocinador. Na cidade, o Cesar Palace Hotel também faz parte da rede. Na camisa e nos outros espaços publicitários do JF Vôlei, serão estampadas as marcas dos hotéis Marabá e Excelsior, ambos em São Paulo. A equipe também tem um novo parceiro para alimentação: o Requinte's Restaurante, que fica na Rua São Sebastião (Centro). Maurício celebrou as novas parcerias: "Apesar de estarmos vivendo nosso melhor momento em toda a nossa história na Superliga, temos encontrado muitas dificuldades fora de quadra. Hoje, estamos aqui para agradecer por terem abraçado a nossa causa. Estamos muito felizes e esperamos que este seja só o início".

Atletas e comissão técnica estavam "sem teto" em Juiz de Fora desde que foram liberados para as festas de final de ano, por conta da rescisão unilateral, em dezembro de 2016, do contrato com o antigo hotel, que também era responsável pela alimentação do time. "Fomos surpreendidos com a notícia do rompimento prematuro do contrato, que iria até maio de 2017. A parceria vinha desde 2011 e era um dos pilares do nosso projeto. Isso nos causou muitos transtornos. Mas, o que passou, passou", comenta Bara. Além dos novos patrocinadores, foram anunciadas outras novidades referentes ao projeto.

JOGO EM MANAUS

JF Vôlei e Funvic Taubaté entraram em acordo e farão o segundo duelo entre os times na Superliga, com mando de quadra juiz-forano, em Manaus (AM). Faltam ainda o aval final da CBV e as definições de data e horário da partida, válida pela última rodada do returno.

"Manaus já sediou jogo da Superliga Feminina, recentemente. É uma cidade hospitaleira e que tem um belo ginásio, com capacidade para cerca de 12 mil torcedores. É uma oportunidade de potencializar as nossas ações, além de nos permitir a expansão dos nossos limites. Podemos atrair torcida, admiradores, e, até mesmo, patrocínio", analisou o supervisor Heglison Toledo.

"Precisamos achar alternativas para sustentar o projeto, que está deficitário. Sabemos que é difícil tirar um jogo daqui, que o nosso torcedor vai sentir a nossa falta. Mas queremos que ele entenda que estamos fazendo isso com carinho pelo projeto, por extrema necessidade. Também não é nada fácil para a gente, mas é a nossa realidade", acrescentou Maurício Bara.

"Para nós, é muito ruim estar longe do nosso torcedor, que vem enchendo o ginásio e nos apoiando desde o início da temporada. Mas nosso grupo tem total confiança nas pessoas que estão aqui dentro do JF Vôlei e dão o máximo para manter o projeto funcionando e evoluindo. Sabemos da realidade e entendemos a decisão. Estamos fechados com eles. Vamos continuar focados no nosso trabalho em quadra", completou o treinador Henrique Furtado.

COTAS ÚNICAS DE PATROCÍNIO

Sofrendo com a baixa captação de recursos, a diretoria do JF Vôlei decidiu dar uma última cartada em busca de apoio financeiro.

O time procura patrocinadores para cotas únicas, que ficarão vigentes de fevereiro até o fim da Superliga, e vão variar de R$700,00 a R$2000,00, de acordo com o tamanho da marca e o posicionamento dela no uniforme. O modelo já funciona em outros clubes, brasileiros e internacionais. "Passamos por um período muito complicado. Hoje, a captação é insuficiente. Vamos trabalhar para democratizar ainda mais as cotas de patrocínio. Precisamos que a indústria e o comércio de Juiz de Fora sejam parceiros nesta reta final de Superliga. Queremos trazer as pessoas e as empresas para dentro do projeto, para que elas conheçam o nosso funcionamento e façam parte da nossa luta", explicou Bara.

CLUBE DE VANTAGENS

Visando conhecer o torcedor, seu comportamento e seu perfil de consumo, o JF Vôlei lançará também um clube de vantagens. A ideia inicial é abrir um cadastro online, onde o público preencherá algumas respostas a perguntas gerais. Em troca, por custo zero, o cadastrado receberá uma carteirinha e um kit do JF Vôlei, além de ter direito a uma série de descontos.

"Seria o estágio inicial de um programa sócio-torcedor. Porém, sem custos. Além disso, haverá condições diferenciadas para compra de produtos oficiais, para entrada em alguns jogos e também descontos em nossa rede de parceiros", descreve o diretor da fornecedora de material esportivo do JF Vôlei - HM Uniformes - Gustavo Bernardino. O lançamento está previsto ainda para o mês de janeiro.

