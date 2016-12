Mérito Esportivo 2016: Panathlon Clube entrega premiação aos destaques

Foi muito especial a noite de 8 de dezembro, no Independência Trade Hotel. A entrega do Mérito Esportivo Panathlon 2016 e da Comenda Carlos de Campos Sobrinho, iniciativa do Panathlon Club Juiz de Fora, proporcionou momentos de emoção, reconhecimento e resgate de personagens importantes da história do clube.

Este ano, foram agraciados 30 nomes do esporte local e regional, sendo 25 com o Mérito Esportivo Panathlon e cinco com a Comenda Carlos de Campos Sobrinho.

Também houve espaço para o luto e a saudade. A perda recente do zagueiro juiz-forano Marcelo, morto no trágico acidente que vitimou quase toda a delegação da Chapecoense, jornalistas e tripulantes em voo, foi lembrada no início da cerimônia, com um minuto de silêncio, e no final, com a exibição de um vídeo criado pelo Portal Toque de Bola (repórter Cérix Ramon).

