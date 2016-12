Mérito Esportivo 2016: Panathlon Clube entrega premiação aos destaques

Foi muito especial a noite de 8 de dezembro, no Independência Trade Hotel. A entrega do Mérito Esportivo Panathlon 2016, e da Comenda Carlos de Campos Sobrinho, iniciativa do Panathlon Club Juiz de Fora, proporcionou momentos de emoção, reconhecimento e resgate de personagens importantes da história do clube.

Este ano, foram agraciados 30 nomes do esporte local e regional, sendo 25 com o Mérito Esportivo Panathlon e cinco com a Comenda Carlos de Campos Sobrinho.

Também houve espaço para o luto e a saudade. A perda recente do zagueiro juiz-forano Marcelo, morto no trágico acidente que vitimou quase toda a delegação da Chapecoense, jornalistas e tripulantes em voo, foi lembrada no início da cerimônia, com um minuto de silêncio, e no final, com a exibição de um vídeo criado pelo Portal Toque de Bola (repórter Cérix Ramon).

PERSONALIDADES

O prefeito reeleito de Juiz de Fora, Bruno Siqueira marcou presença e destacou a importância do evento promovido pelo Panathlon para o esporte da cidade: “Depois do momento difícil que foi o acidente com a Chapecoense, que mexeu muito com o esporte no Brasil e no mundo, o momento hoje é de celebrar o esporte, parabenizar as pessoas que trabalham em prol do esporte da cidade”, afirmou Bruno.

O prefeito reafirmou que o principal objetivo para a próxima temporada, em sua segunda gestão no Município, é reiniciar as obras do Ginásio Municipal Antônio Marcos, para concluir a construção, iniciada há mais de dez anos.

“A luta é muito grande por um espaço mais adequado e vamos buscar a liberação desse recurso do ginásio”, destacou Bruno, que ainda citou a Praça CEU, a revitalização de praças públicas e o apoio às corridas de rua do Ranking como aspectos importantes no setor, junto à comunidade esportiva.

A presença de Henrique Nicolini, ao lado da esposa Lillian, deu a dimensão do que seria o evento: grandioso. Nicolini, fundador do Panathlon no Brasil e um dos maiores nomes do clube em todo o mundo, entre outras tantas definições sobre sua trajetória no esporte, seja como jornalista, panathleta e um dos três membros de honra do Comitê Olímpico Internacional.

Nas próximas edições o Diário Regional publica as fotos dos demais agraciados.

Fotos: Tintim – Divulgação Panathlon Club Juiz de Fora