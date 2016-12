Premiados os artilheiros das dez categorias da Copa Prefeitura Bahamas

No salão da Estação São Pedro, o uniforme de futebol deu lugar à roupa de festa. Representantes dos times campeões que disputaram a Copa PJF Bahamas de Futebol Amador edição 2016 participaram da cerimônia de encerramento da competição, que premiou os destaques individuais do campeonato (os troféus para campeão e vice já haviam sido entregues nos dias de cada final), além de render homenagens a várias personalidades que colaboraram para o sucesso da competição este ano.

Em seguida, foi apresentado videoclipe com os principais lances da competição. Mas a hora mais aguardada da noite veio logo em seguida, com a entrega da premiação individual. Foram 30 troféus, distribuídos entre três quesitos das dez categorias que disputavam o campeonato: Artilheiro, Defesa Menos Vazada e Taça Disciplina.

Os destaques da artilharia foram: Rômulo Caruso, do Grupo Rezato, na categoria super master, e Balthazar Neto, do Bavet, na categoria sênior, com dez gols cada. Na defesa menos vazada, o Bonsucesso conquistou duas taças, nas categorias infantil e juvenil. E com duas conquistas nas categorias Dente de Leite e Mirim, o Sport foi o destaque da taça disciplina.

FOTO: Arcélio Mendonça