Jornalismo

Com prêmio de R$5 mil para a melhor reportagem sobre mercado imobiliário, estão abertas as inscrições para a segunda edição do Prêmio Sinduscon-MG de Jornalismo. O concurso realizado pelo Sinduscon vai premiar a melhor reportagem abordando o mercado imobiliário mineiro publicada em veículos de imprensa do Estado.

Lá Longe

O elegante casal Terezinha e o desembargador Orlando Adão de Carvalho, ex-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, está em cruzeiro de Carnaval pelo Caribe. No roteiro Cuba, Santo Domingo e as ilhas Triângulo das Bermudas. Voltam só na Semana Santa, direto para Ouro Preto.

Você Sabia?

O empresário do setor de joias Jules Sauer, fundador da Amsterdam Sauer, falecido recentemente no Rio de Janeiro, começou sua carreira em Minas Gerais, onde frequentava os garimpos e comprava pedras preciosas para comercializar no Rio e São Paulo. Foi o divulgador do topázio imperial.

Frescor

Atenta às altas temperaturas do verão brasileiro a Natura, empresa multinacional que lidera a venda direta de cosméticos no país, elegeu a peônia, considerada a rainha das flores, para lançar edição limitada de um perfume que integra a linha Águas.

Carnaval

O Bloco Súbita sai no carnaval dia 18 de fevereiro, às 16h, da Praça Antônio Carlos. No festejo organizado pelo coletivo Melomania, não cabe qualquer preconceito, opressão ou segregação. A ordem do rei é sambar e respeitar.

A elegante Maria Rita Gomes da Rocha comemora aniversário hoje, 15, e posou com parte de sua família em destaque com Gabriele Rocha, Marcílio, Eduardo e Mauro Luís Gomes

Formando lindo casal, Elizangela Gomes e Alexandre Marques de Almeida Gomes

Curtindo a Portela no Rio, o querido casal Cleiton Mello e Delma Esteves

Na Feijoada do Come Quieto, Luciano Larcher e Marcelle Tristão Larcher

No Castelo de Itaipava, Dayane Almeida e Bruno William

Curtindo o Cultural Bar, Fabinho Esteves, Neide Almada, Maria Barbosa e Leandro Bettim

Murilo Motta e Camila Siqueira revelam talento empresarial na Docemania do Nunuxo

Lindos no Projac, Viviane Vida e José Del Duca

Beatriz e Helena Moratori Falce, lindas no auge de seus 9 anos

Em ritmo de chá de bebê, Camila Moreira com Marcelo Eli da Silva e José Juracir

FOTOSSÌNTESE

Murilo Motta e Camila Siqueira estão fazendo o maior sucesso com a Docemania do Nunuxo. Os docinhos deliciosos para festas podem ser encomendados pelos fones: 98876-8288 e 98414-7857.

Em clima de festa, os integrantes da Banda Tenente Januário. Completando 80 anos, figura entre as 85 corporações musicais contempladas com instrumentos novos doados pelo governo de Minas Gerais.

O empresário Heitor Villela no momento atual vai se dedicar mais ao Shopping Jardim Norte onde divide bandeira com os empresários Antônio Arbex e Estevão Bretas.

A pérola negra Regina Ferreira vai desfilar no Rio de Janeiro, enfeitando a comissão de frente da Acadêmicos do Sossego.

Convite purpurinado chega da capital mineira para o Baile dos Artistas, no dia 17 de fevereiro, às 23h, no Mercado Distrital do Cruzeiro.

Agendado para o dia 18 de fevereiro, a palestra de Márcio Atalla que falará sobre alimentação e qualidade de vida, no Hotel Ouro Minas em BH. O convite vem assinado pelo movimento #BebaMaisLeite.

No dia 20 de fevereiro, dois animadíssimos blocos saem da Câmara Municipal. Às 19h30 tem o Bloco Vem Vem Vem Comigo. Já às 20h30 sai o Bloco Tô no Vermelho. Eles descem o Calçadão da Halfeld até a Batista de Oliveira.

Se o mar não está para peixe, a cerimonialista Marluce Fajardo foi buscar novas alternativas para festas na Gifty Fair, em São Paulo.

Quer chova ou faça sol, o deputado Noraldino Júnior está na ativa e foi eleito presidente do PSC em Minas Gerais.

Sobre a proposta de renomear o PT, o articulista Juan Arias defende que mudar o nome do partido é como querer mudar o nome da lua.

Atenção... Atenção: Cabe advertir, a cidadania começa com o alfabeto”. (Ulisses Guimarães). Bom dia!