Elegância

A cantora Maira Labanca está com tudo. Além de o seu clipe ter ultrapassado o milhão de views na internet, está se revelando como queridinha das fashionistas – sempre com visual bacana em suas apresentações. A cantora além de bonita, é talentosa. Palmas.

Festival

Notícia chega da capital mineira dando conta de que o Festival DMAIS Design será realizado de 19 a 25 de junho. Graças ao esforço do produtor cultural Renato Tomasi, este período é o momento em que a comunidade do Design em Minas ganha vida e onde todas as atenções ficam voltadas para BH.

Blocos

No desfile de carnaval de rua de Juiz de Fora, o bloco caricato Domésticas de Luxo abre as festividades de Momo às 13h, do dia 18 de fevereiro com concentração em frente a Câmara Municipal e término na Praça da Estação, com bateria e carro de som.

Senai

Segurança no trabalho foi tema principal da aula inaugural do ano letivo de 2017 nas cerca de 90 unidades do Senai em Minas Gerais. Iniciativa que marca também o lançamento do Projeto de Segurança na Educação Profissional, do Sistema FIEMG, que busca atualizar e sistematizar processos educacionais às exigências das normas vigentes.

Banda Daki - 45 anos

Um festejo em alto estilo iniciou as comemorações dos 45 anos da Banda Daki com a abertura da mostra “Banda Daki: 45 anos de fantasia”. Um público expressivo da sociedade local e de amantes do carnaval esteve presente ao som da bandinha que, na varanda do Forum da Cultura da UFJF, tocava as marchinhas tradicionais do carnaval brasileiro. As fotos registram.

José Luiz Ribeiro, Zé Kodak (anfitrião), Marcelo Barra e Rômulo Veiga (superintendente da Funalfa)

Wilson Cid e José Luiz Ribeiro

Mr. Bean, Fernando Luiz Baldioti e Nelsinho da Cesama

Júlio Zanini, Zé Kodak, Célia Fani

Hugo Leonardo, Sandra Portella e Zé Kodak

Gerson Guedes e Zé Kodak

Júlio Zanini e Baby Mancini

Zé Kodak, Beth Ank, Raimundo Faria

Iris Lima, Maria Isabel Barbosa, Sônia Leonel e Zuleide Simão

José Alves Ceará, Antônio de Pádua, José Luiz Ribeiro e Imaculada Lima

Zé Kodak, Franciane Lúcia, Messias Matheus

Zezinho Mancini e Jucélio Maria

Raimundo Faria, Marcelo Barra, Edna e Renato Saleme

Walmir Pifano, Baby Mancini, Mr. Bean e Ana da Banda

Fernando Luiz Baldioti, Paulo Gutierrez, Waldir Vasconcellos, Edson Tostes Filho e Toninho Cunha

FOTOSSÍNTESE

Com o calendário apontando o dia 15 de fevereiro, os cantores Fernando Cunha, Roger Resende, Serginho Procópio e Sandra Portella estarão fazendo show em homenagem aos compositores da Portela, no Carioca da Gema, no Rio de Janeiro.

Gente elegante e de fino paladar foram degustar um sofisticado prato do cardápio do restaurante Capitão Arnaldo. O cozinheiro nota 10 Thiago Caiafa preparou polvo crocante com paio, batatas bravas ao aioli de pimenta e vinagrete de dendê. A harmonização foi um finíssimo espumante.

Assumindo a vice-presidência da Assembléia, o conceituado deputado Lafayette Andrada. Ponto para ele.

Com seu jeito bondoso de ser, o padre Geraldo Dôndici Vieira é o novo mestre eucarístico da Paróquia de São Mateus.

Para gerar novas opções, o Santa Cruz Shopping promove toda 5ª feira do mês de fevereiro uma feira de artesanato.

Surgindo na cidade um novo e talentoso fotógrafo na pele de Igor Oliveira. Ele é a aposta desta coluna para 2017 ao lado do Valdir Jr. São lacradores.

Bonita e antenada, Vânia Salles está integrando a equipe do Hotel Boutique Apuã, em Búzios (RJ).

Junio Martins, Harley Chernenck, Tenner Freitas, Bruno Viana, João Paulo Escobar e Lucas Lorhan são os mais bonitos e sarados jovens do circuito social em JF.

Para ler e arquivar: O final de qualquer parada, seja de amor, trabalho ou amizade, é só quando você desiste. Bom dia JF.