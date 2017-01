Notícia Boa

Já foi aprovado na Câmara dos Deputados e só falta o Senado. É que a cidade de Santa Isabel (SP), terra natal de Maurício de Souza, vai receber o título de Capital Nacional da Histórias em Quadrinhos, por causa da Turma da Mônica. Mais que justo, pois Maurício até hoje é reverenciado por todas as crianças do Brasil, através de seus inocentes quadrinhos.

Em Festa

As comemorações do aniversário de 299 anos de Tiradentes prossegue hoje com almoço estrelado na Pousada Sete Luas. Durante a semana houve 12 horas de festa na cidade histórica do Campo das Vertentes. A agenda inclui passeio ciclístico, corrida rústica, shows e apresentações de grupos de congado. Ôba!

Agenda

Convite especial pousou na mesa deste colunista dando conta que será entre os dias 07 e 08 de fevereiro o Congresso Brasileiro dos Promotores de Eventos, promovido pela Associação Brasileira de Promotores de Eventos (ABRAPE), no Minascentro, em BH. Profissionais de todo o país estarão reunidos e terá palestras do secretario de Estado de Cultura de Minas Gerais, Ângelo Oswaldo.

Cena Musical

Olha que legal: além do salão do Encontro, a apresentação de Fernanda Takai, Samuel Rosa e Padre Fábio de Melo, em 1º de fevereiro, no Palácio das Artes em Belo Horizonte, vai arrecadar fundos para a Associação Arte pela Paz.

Social

Marília e Tadeu Dornelas foram anfitriões de belíssima e elegante recepção no Olympo para comemorar a formatura da bonita filha Lívia Dornelas em Medicina. A noite de altíssimo astral reunindo velhos e novos amigos é destaque em fotos hoje para esta coluna.

Os Dornelas, Marília, Lívia (formanda) Laura e Tadeu Dornelas

André Gazzeti, Lívia Dornelas, Baby Mancini

Myrliane Leão

Renata Menezes, Denize Rezende, Baby Mancini, Flávia Resende Hachud, Olívia Ladeira

Luís Antônio Ribeiro, André Gazzeti, Marcília Dornelas, André Teles

O coiffeur tesoura de ouro Lourival Batista responsável pelo novo look da diretora executiva do SIRCOM, Flávia Aragão Platz

Pérolas negras na Chimarrom, Ivanir Ferreira, Regina Ferreira e Victória Batista

Ermani Souza, Vera Ludolf e Marcela Bersan. (Comemorando 10 anos de Intermezzo)

Elegantes no Victory, Karla Naresi e Valéria Cruz

FOTOSSÍNTESE

Aniversariante de destaque hoje, o estagiário do SIRCOM, Igor Santos. Parabéns!

Em ritmo de ensaio geral, as escolas de samba Mocidade Alegre e Feliz Lembrança irão agitar o Bar Altas Horas no Eldorado no domingo, 29, com bateria, mulatas, destaque e muito ziriguidum.

Muito querido na sociedade de Juiz de Fora, o colunista Marcilio Gomes festeja 14 anos de atividades ininterrupta no site Oclick, revelando com seriedade, fatos e fotos. Parabéns!

Revelação jovem na gastronomia em Juiz de Fora, o técnico em alimentos Felipe Henrique Ribeiro está fazendo o maior sucesso com seus pães artesanais. Os recheios e a massa deliciosa são referência deste colunista. Encomendas: 3211-8875 ou 988681578.

O prefeito Bruno Siqueira bateu o martelo para escolher o novo diretor do Museu Mariano Procópio. O Conselho dos Amigos do Museu apresentou a lista tríplice com os nomes de Maria Lúcia Ludolf de Mello, Maria Clara Cyrne e Antônio Carlos Duarte foi o escolhido merecidamente.

No dia 26 de janeiro, às 22h, vai rolar show de frevo no Muzik com o Grupo Capivara Endiabrada. No palco, Roger Resende, Ângelo Goulart, Lula Ricardo, Aldo Torres e Fernando Drummond.

Para rever os irmãos Luís Carlos, Rosane e Cláudia Santos Valentim esteve em Juiz de Fora, o talentoso maestro ubaense Marun Alexandre.

Em rodadas de bate-papo durante a semana no Kurt Café, os amigos Thassiane Oliveira e Felipe Teixeira.

Lucas Amaral (presidente); Valéria Pestana (vice-presidente); e Carlos Eduardo Paletta (secretário), são os novos integrantes do Conselho de Amigos do Museu Mariano Procópio.

Para anotar: “Adolescente é toda criatura que tem fogos de artifício dentro dela” (sabedoria popular). Bom dia JF.