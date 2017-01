Encontro Médico

O ginecologista mineiro Agnaldo Lopes Silva Filho participará do encontro do grupo independente Heavy Bleending for Best Practice, em Barcelona, na Espanha. O objetivo é discutir condutas e propostas de atuação nos casos de sangramento interino anormal (SUA), problema que afeta um terço das mulheres em todo no mundo.

Você Sabia?

O mineiro radicado nos EUA, Gabriel Arges, de 23 anos está no topo do mundo. Ele acaba de conquistar, nos Emirados Árabes, o bicampeonato mundial no Grand Slam de jiu-jítsu. Ele aproveita folga na agenda para rever amigos em Minas Gerais.

Nova Edição

Já está disponível a quinta edição da revista Cangerê, publicação editada pelo Instituto Cultural Casarão das Artes, escrita e produzida por colaboradores do Brasil e da África. Nesta edição, são destaques as sugestões da antropóloga e pesquisadora norte-americana Sheila Walker para o Festival Mundial de Artes Negras (Fesman), e o depoimento do professor Tukufu Zubery, sobre o movimento negro no Brasil.

Lançamento

Causando boa impressão o livro Vozes Ancestrais, de Daniel Munduruku. O autor paranaense reúne na publicação contos de diferentes povos indígenas de norte a sul do Brasil. O objetivo é aproximar crianças e adolescentes do universo da tradição indígena brasileira.

O Tremendão Erasmo Carlos e o artista Ricardo Barcellos em confraternização no Rio de Janeiro

Festejando um ano de casado, os lindos Léo Miroudo e Gabriela Dumila Oliveira

Ensaiando para a Banda Daki, Ângelo Savastano e Isabelita dos Patins

Maria Pires e a neta Ana Luiza Pires em seu casamento em São Pedro

Leandro Leão e Débora Armond, no Pluri Bistrô

Carolina Gomes e Gustavo Caniato, curtindo Verão com as sobrinhas-netas deste colunista, Carol e Luiza Helena Gomes Caniato

No Muzik, os ‘bunitus’, Everton Marcos Pereira e Pablo Ribeiro

PRÊMIO TALENTOS HELVÉTICOS-BRASILEIROS

O Prêmio Talentos Helvéticos-Brasileiros criado pela Helvetia Edições tem o objetivo de trazer a público os autores que se destacaram com suas obras no cenário literário brasileiro para divulgá-los na Suíça, ocasionando o reconhecimento desta comunidade intelectual, naquele país.

Nesta edição foram premiados dois escritores de Juiz de Fora, Dr. Mauro Cruz e Cecy Barbosa Campos. A solenidade de entrega dos prêmios foi realizada, em Recife. As 26 obras premiadas, num total de sete categorias, receberam a premiação na sede da Fundação Gilberto Freyre com a presença de sua filha Sônia Freyre, atual presidente da Fundação.

As obras serão divulgadas ao longo do ano de 2017, nas feiras em que a Helvetia estiver presente pela Europa, mas principalmente no 31 Salon du Livre et de la Presse de Genève. As fotos registram.

Mauro Cruz, Jannini Rosa e Rubens Azevedo

Keler Cruz, Victoria Cruz e Cecy Barbosa Campos

FOTOSSíNTESE

Circulando no Festival Gastronômico de Itaipava, as elegantes Jandira Rossini, Florinha Carmo e Alda Regina Oliveira.

O cantor Bruno Falcão vai fazer show especial no Spettos & Cia no dia 28 de janeiro, às 22h, em Leopoldina. No cardápio musical, MPB, Pop Rock, Reggae e Forró Pé de Serra.

Além da linda rainha de bateria Fabiana Baldioti, estarão desfilando no carro da Real Grandeza no Carnaval JF 2017, as lindas Erika Salazar e Sandra Portella.

A divina Sandra Portella faz show na quinta-feira, 26, na Estudantina, no Rio de Janeiro, em homenagem aos 100 anos de samba e no lançamento do CD Noca da Portela. Vai arrasar!

Na quarta-feira, 25, a Ascomcer promove Café Colonial na sede do hospital no Cascatinha, para apresentar as ações para 2017. Presença deste colunista, padrinho da entidade.

Michel Saad convidando para a festa de apresentação das fantasias do Partido Alto, no sábado, 28, às 22h, na quadra da Av. Brasil.

Talentosa e carismática, Ana Cláudia Monteiro está arrasando com suas aulas de Jazz Dance, na Corpus Núcleo de Dança. Matrículas pelo fone: 3234-8172.

Alô Secretaria do Estado de Saúde, cadê os medicamentos e insumos para Juiz de Fora. Ninguém sabe... ninguém viu. Estamos de olho!

Rafinha Gomes afivelou as malas, pegou cachorro e papagaio e mudou de Juiz de Fora para São Paulo. Na terra da garoa vai se dedicar ao Design de Interiores.

Matheus Pato, Bonilha e Thiago André foram apresentados como reforços e formam o trio de base tricolor para jogar no Tupi. Todos com experiência na Europa.

Os jogadores do JF Vôlei estão hospedados no Cesar Park Hotel e tem causado frissons na recepção.

Agendado para o dia 29 de janeiro, o espetáculo infantil Gabi Gabizoca e o Bambolê do Tempo 2. Será às 16h, na Fábrica de Sonhos, na Rua Mello Franco, 68.

Nomes ilustres darão nome as ruas do loteamento Quintas do Monte Verde e Goiabal. Na lista os saudosos, fotógrafos Antônio Maria e Olavo Cerezo, José Bello e Jorge Couri.

A Páscoa vem aí, e pensando nisto a Grenoble já movimenta chocolates e bombons de forma que prima pela qualidade e sabor.

Para compartilhar: Inteligente não é quem sabe para onde ir, mas que aprendeu para onde não deve mais voltar! Bom dia! !Juiz de Fora.