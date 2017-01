Notícia

Termina hoje, 24, o período de designação para rede estadual. A Secretaria de Estado de Educação (SEE) criou um hotside que reúne informações sobre o processo. A página tem como objetivo reunir tudo em um único espaço, tornando mais fácil e prático o acesso dos interessados no processo. As aulas terão inicio dia 6 de fevereiro.

Olha só

A campanha Janeiro Branco está alertando sobre a saúde mental. A preocupação com a causa está mobilizando psicólogos em todo o país. A proposta é provocar uma reflexão sobre os valores da vida, a forma como se encara as frustações e orientar para a busca de uma ajuda especializada. Em Juiz de Fora, os casos mais agudos é possível se realizar consultas no CAPS.

Borbulhante

Para borbulhar bastante, o grande pré-carnavalesco comandado por César Romero e seus súditos Eumar Werneck e Ricardo Zacaron será dia 11 de fevereiro, às 18h, no Independência Trade Hotel. O time de mulatas comandadas por Toninho Cunha será formado por Matsui Lima, Cristina Rabelo, Regina Ferreira e a rainha do Real, Fabiana Baldioti.

Ensino

Em boa hora duas escolas estaduais de Juiz de Fora – Hermenegildo Villaça e Presidente Costa e Silva – estão entre as 530 unidades de ensino do país contempladas pelo Programa de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, do MEC.

Dó-ré-mi-fá

O show de jazz que é o ponto alto das segundas-feiras no Brasador, reuniu em show eletrizante os geniais Dudu Lima e Caetano Brasil. Na plateia selecionadíssima, o cantor Milton Nascimento. Foi maravilhoso!

Em noite elegante, os Loures Cedrola, Beatriz, Heliana, Letícia, José Hélio e Ana Maria

O metalúrgico Felipe Silva, em close de Valdir Jr.

Em seu “ Dia D”, a deslumbrante Úrsula Scavolini casou com Fabrício (Bil), em requintada recepção com ares do campo

No Torneio Guarnieri em Bicas, os lindos do CTFutevoleiJF, Diego Milione, Lusmar Júnior, Martha Batitucci e Maurício Carvalho

A bela Rainha de Bateria do Real Grandeza Fabiana Baldioti é a aniversariante de destaque desta 3ª feira

Maria Jabour mostrando elegância na Sollarium

De luto a sociedade de Juiz de Fora com o falecimento do empresário Amaury Natividade Neto. Uma grande perda

FOTOSSÍNTESE

Cerca de 20 bolsistas e dez professores da UFJF colaboraram para o projeto “Memórias do golpe: o trabalho da Comissão Municipal da Verdade – Juiz de Fora disponível ao público”. Breve estará no site e mini-documentário.

O artista plástico Ricardo Barcellos mobiliza a sua aquarela para um trabalho com o artista Brasil Goularte, no Museu Contemporâneo, no Rio de Janeiro. Eles vão pintar mulheres nuas com tintas especiais para o corpo.

O Instituto Waldir Azevedo, em Conservatória (RJ), será inaugurado no dia 27 de janeiro.

Aniversariando hoje, a bonita jornalista Nicole Leão. Comemora com luau na praia de Ipanema, no Rio.

Thony Jefferson Martins promove no dia 27 de janeiro, às 19h, na Fábrica de Sonhos, em São Mateus, o Grande Baile Pré-Carnavalesco Diamonds Teen. Reservas de mesas pelo fone 98841-5171 e ingressos individuais com modelos da agência.

Para agitar a galera jovem, o Grupo Glicose está fazendo temporada todos os domingos com o Retrô Samba, às 15h, no Public.

O Ibiza tá promovendo toda quarta e quinta-feira,de 19h30 às 23h30, o Boteco de Verão, com rodízio de Petiscos, a R$27,90.

Os empresários Mara Costa e Euler Santiago estão comemorando o prêmio de reconhecimento avaliado pela Booking.Com “Guest Review Awards 2016” para a Pousada e Espaço Lagos de Minas. Parabéns!

Dani Marie Uhebe comunica que no Ballet Misailidis, estão abertas as inscrições para o Projeto Pés no Chão, com bolsas de estudos para crianças.



Para Anotar: Fotografia é um pedaço de papel que guarda um pedaço de vida nele. Bom dia leitores!