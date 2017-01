Economia

A operação de redução de capital da Mineração Usiminas S.A (MUSA) – que poderia render recursos para a siderúrgica Usiminas honrar acordo de renanficiamento assinado em 2016 com bancos credores – foi vetado pela Sumitomo Corporation, grupo japonês que detém 30% da mineradora. A situação, segundo fato relevante da Usiminas, deve levar a siderúrgica a travar mais uma batalha na justiça. Quem viver verá!

Em Alta

Premiadíssima na área de literatura, a escritora Cecy Barbosa Campos foi laureada pela Editora Helvetia com livro “Animais encantados na poesia: aldravias infantis”. O concurso teve cinco áreas de abrangência e as melhores obras serão divulgadas no Brasil e no salão do Livro, em Genebra.

Borbulhante

Com seus olhos de lince, a Borbulhante 2017 será assinada com bela decoração por Wagno Gáudio. O tema “Magia do Carnaval” terá no baile três super atrações: Banda Daki, Grupo Bombocado e a bateria Swing Samba Show, com Mestre Jansen e o ziriguidum de Regina Ferreira. Será dia 11 de fevereiro, as 18h, no Independência Trade Hotel. Vai borbulhar!

Beleza Visual

Causando impacto visual a exposição “Testemunhos possíveis” no Museu de Arte Murilo Mendes. Fui conferir e percebi a evolução na mostra que celebra os dez anos do Instituto de Artes e Design da UFJF, retratando produção de professores e alunos numa autêntica revolução nas artes visuais de Juiz de Fora, em tempo contemporâneo.

Na Orla

Juiz-foranos que estão se esbaldando em Búzios, enviam notícias para este colunista dando conta de que ruas, de pedra ou não, língua e sotaques da colônia espanhola imperam. Poucos entre eles são ricos para gastar. A maioria se instala para ganhar um troco. O turismo outrora sofisticado minguou. A periferia da região literalmente invadiu a praia. Macaé é testemunha.

Na Trend, os bonitos Bruno Viana e Mayara Ingra (aniversariando hoje)

Amigos desta coluna à la mexicanos, Angélica Franck e Gustavo Santos com Luiz Felipe Saleh e Daniela Batitucci

Em noite de festa, Luciene e Virgínia Oliveira (formando em Psicologia) e Raphael Macedo

No Relicário, as lindas Tati Leite e Rafinha Gomes

Na Chaminé, Dany Ferreira, José Ronaldo e Larissa Oliveira

Direto da Unidos da Tijuca para esta coluna, Jaguar Capoeira e Juliana Alves

Pura elegância com Luciamara Dias e Vinícius Gonçalves

Puro charme e requinte na pele de Júlio Zanini, Daniele Camacho Siqueira e Cristina Mansur

Bailando em noite alto astral, a bela Júlia Ramiro com José Antônio Ramiro

Direto do Preview Hair Studio, para a coluna, o talentoso coiffeur Robert Eduardo

FOTOSSÍNTESE

O estimado Dalmo Hora , contador das Lojas Zé Kodak, é o aniversariante destaque da semana.

Vai surgindo em Juiz de Fora um novo e talentoso cantor. Fazendo temporada de Janeiro em vários barzinhos da cidade, Bruno Falcão é o nome da vez.

A artista plástica Nequitz Miguel vai apresentar o quadro sobre a tragédia de Mariana na mostra “Arte Alerta”. A abertura será no sábado, 21 de janeiro às 16h, no Centro Cultural Correios. São 28 obras de 14 artistas do grupo Atelier Baluarte do Rio, com curadoria de Vagner Aniceto e organização de Lesiane Ogg.

Aniversariante de destaque deste sábado, 21 de janeiro o camarada gente boa José Ricardo Lima (Teteco). Ele recebe à partir das 13h, para almoço com churrasco, no restaurante Pesque e Pague Monte Carmelo, no bairro Santo Antônio.

Os novos jogadores do Tupi estão preparando o seu futebol (e o seu visual) para a nova temporada nos gramados de Juiz de Fora. O atacante Caça-rato (ex-Santa Cruz) e o goleiro Gideão (ex-Boa Vista) modernizaram seus cortes de cabelo com o cabelereiro Victor Fabre. Na conversa durante o corte os novos contratados do Carijó estão animados com a nova temporada.

Em plena efervescência o Grupo Lúdica Música promove duas edições especiais do projeto Oficina Lúdica de Ritmos, para crianças e adolescentes. O bat-local é no Espaço Célula. Informações, 3231-6943.

A bonita Carolina Feres Netto está formando em Farmácia pela UFJF. Depois da maratona de festividades durante esta semana, a apoteose será nesta 6ª feira, com missa na Igreja da Glória, às 20hs e no sábado, 21, com Baile de Gala, no Terrazzo.

Junia Bretas está em Carrancas, onde hoje e amanhã, ministra a terceira edição do “Arte do bem Viver”. Na pauta, autoconhecimento, culinária mineira, PNL & Constelação familiar.

Para uns e outros: “ Envelhecer é a coisa mais poética do mundo. Até os olhos ficam entre aspas. Deve ser porque entre a infância e a velhice há um instante chamado vida”. (Fernanda Montenegro). Bom dia.