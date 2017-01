Exposição

Será aberta no dia 21 de janeiro, de 16h as 20h, a mostra Arte Alerta com lindas pinturas e curadoria de Vagner Aniceto. O projeto Arte surgiu com o interesse de chamar atenção das pessoas para o grito de socorro. A mentora do projeto Lesiane Ogg, teve apoio de atelier Baluarte do Rio de Janeiro. A Artista plástica Nequitz Miguel vai participar. Será no Espaço Cultural Correios.

Beleza Total

Com as inscrições encerradas, o concurso Mister e Miss Global Teen Juiz de fora, entra em sua fase seletiva, coordenado pelo talento de Diley Almeida. O evento eliminatório será dia 22 de janeiro, às 16h, no Novo Restaurante Salvaterra (antiga Mercearia). Em cena, belos e belas da geração jovem de Juju.

Aulas

Colocando a assunto na pauta, o Conselho de Graduação da UFJF se reúne na sexta-feira, 20, para apresentação do calendário acadêmico oficial do primeiro semestre de 2017. No encontro, serão definidas as datas de término de reposição do 2º semestre de 2016, do recesso e também o início e término do primeiro semestre.

Conduta

O MP vai realizar correições ordinárias com o objetivo de verificar a regularidade de serviços e atividades institucionais, bem como a conduta dos promotores de justiça e servidores do Ministério Público. Será nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro as correições ordinárias nas diversas promotorias da cidade.

Aniversário Chique

A linda estrelinha Ester Resende Fonseca comemorou seu primeiro aninho com “ big” festa em Marataízes. Com cenário lindo inspirado no “ Pequena Sereia – Ariel”, o ambiente foi produzido pelo apuradíssimo bom gosto da avó Régia Resende que usou e abusou das cores verde água, roxo e salmão, com perolas e conchas fazendo compozé. Doces deliciosos fizeram contraponto para o belíssimo bolo.Viva!

Em Marataízes durante seu niver, a linda estrelinha Ester Resende Fonseca com seus pais Felipe Fonseca e Nathalia Resende Fonseca e as irmãs Valentina e Laura

A belíssima Ana Luiza Drummond, concorre a seletiva para Miss Teen JF 2017

Em Cabo Frio, na praia do Forte, os jovens Igor Juliani e Frederick Olivier

Na Pampulha em BH, os fortões, Júnio Martins, Leonardo Frossard e Harley Chernenk

Em seu novo espaço de beleza no Alto dos Passos, o cabelereiro Igor Boscato

Monalisa Carmo em produção africana by Fernanda Galolletti

No Cardápio Mineiro, Paulo Sérgio Reis, o cantor Sebastian Sant’Anna e Beth Urgal

No Independência Trade Hotel, Carlos Henrique Batitucci, Mônica Gomide Guimarães, Eduardo Gomes, César Monção e Nequitz Miguel

As elegantes Lena Cruz e Ângela Moreira são as aniversariantes de destaque da semana

FOTOSSÍNTESE

Para identificar os patrimônios culturais ferroviários catalogando-os em um inventário, o projeto de extensão da UFJF, coordenado pelo professor Marcos Olender, está resgatando a memória ferroviária de Juiz de Fora, Matias Barbosa, Ewbanck da Câmara, Antônio Carlos, Santos Dumont e Barbacena.



Dinâmico e atuante, Jorge de Brito assumiu a presidência do Conselho de Segurança Pública da Zona Sul, que abrange 23 bairros sob o comando da 32ª Cia. Da PM.

Notícia chega do shopping Jardim Norte dando conta da inauguração de hoje, do quiosque da Yes Cosmetics.

Para visitação da mostra “Explendor das formas”, o Museu Mariano Procópio estará aberto no próximo domingo 22 de janeiro.

Lucas Lorhan vai passar o carnaval em Salvador. Já Beto Souza vai esbaldar na festa de momo no Rio de Janeiro.



Para a presidência do Clube do Papo foi eleito o estimado Sebastião Lucas de Miranda e para vice Renato Camilo. De cara eles já mobilizam a colônia de férias, com 120 crianças.

Durante hoje e amanhã contece em grande estilo na UFJF, o seminário “As políticas educacionais hoje”.

Não vai ter carnaval em São João Nepomuceno em 2017. As candidatas ao Miss Bloco do Barril estão desoladas.

O MHall recebe no dia 21 de janeiro, às 22h, a super festa Flasback Dancing Days. Produção de Douglas Polato.

Ursula Scavolini e Fabrício Almeida em contagem regressiva para a sessão flor de laranjeira de seu casamento.

Será em fevereiro o lançamento do livro “Código Médico – A legislação da saúde no Brasil”, do advogado Valério Ribeiro. A edição sai pelo selo All Print editora, e tem como colaboradores Matheus Augusto Fernandes Campos e Carlos Augusto Gomes Neto.



Para compartilhar: Há três coisas que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra mal pronunciada e a oportunidade perdida. Bom dia Juiz de Fora!