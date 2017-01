Imbróglio familiar

Em disputa acirrada no momento, o bisneto de Oscar Niemeyer, Paulo Sérgio Niemeyer foi proibido pelo primo, Carlos Ricardo de montar a exposição “O arquiteto” em outras galerias. São 12 obras de Oscar que teve sucesso de público e critica no Cassino Atlântico no Rio. Apesar de Carlos que é presidente da Fundação Niemeyer dizer que detém os direitos da obra, Paulo Sérgio bate pé e diz que o primo não tem poder de veto, e vai viajar o país e exterior com a obra.

É Show

O Cultural Bar vai bombar em Janeiro com uma programação bem ziriguidum. Para rebolar até o chão vai ter ensaio aberto dos blocos Come Quieto, Cordão da Bola Preta, dia 21 e Parangolé Valvulado, dia 29.

Carnaval na Sapucaí

Vai ser lindo a ala das baianas da Mangueira, que é a última a desfilar no segundo dia de desfiles do Rio. Elas virão representando a distribuição de doces de Cosme e Damião, uma das tradições mais bonitas da cidade. A senhorinhas trarão em suas saias os tradicionais saquinhos de doce. O enredo “Só com a ajuda do Santo”, de Leandro Vieira vai arrepiar, e a velha Mangueira pode pintar com o Bi.

Novidade

Olha que legal. O circuito Mineiro de Food Truck foi contemplado pelo governo de Minas Gerais pelo incentivo à gastronomia. O projeto vai passar por Juiz de fora em 2017, trazendo do bom e do melhor na área de comestíveis.

Em Cabo Frio, a juventude linda e sadia de Raphael Queiroz e Lorena Rodrigues

Em noite de festa, o charmoso casal Victor Hugo e Débora de Landa

Curtindo bons momentos, Carolina Rebouças Estiguer e Luiz Guilherme Barreiras

Formando par romântico, Letícia Duarte e Christiano Leite

No Ginásio do Olímpico, Helena Coury, Tânia Moreira e Sandra Magalhães

A Banda Malibu, vai aterrissar dia 26, no Cultural Bar

Em noite de festa no Espaço Sirena da AABB , Aryane Julião, o coiffeur Rhuan Fontes e Denise Milagre

Na Trend, Italo Freguglia, Lucas Lorhan e João Paulo Escobar

Formando casal elegante, Regina e Dr. Aloysio Fellet, da AME

FOTOSSÍNTESE

Para curtir este Verão o MHall lançou o projeto Day Use. Nos sábados de janeiro somente mulheres e crianças nos mergulhos na piscina e aos domingos aberto a toda família. É de 8h às 17h, e as informações pelo fone 3216-4800. É para colocar o bronzeado em dia.



Vejam só: Uma casa noturna no Aeroporto comunicou a este colunista que os guardadores de carros (flanelinhas) estão utilizando máquinas de cartões de crédito para fazer a cobrança fixa de R$20. Pode?

Neuza Marsicano vai parti para a região dos Lagos, onde domingo participa da Corrida “Summer Night Run”, que vai ser realizado na Praia do Forte, em Cabo Frio.

O elegante casal Alber e Vera Ganimi comemoraram 61 anos de feliz convivência. Exemplo de vida. Parabéns!

A Smart Fit, que é a maior rede de academias do Brasil vai aterrissar no segundo semestre com sua franquia em Juiz de fora. Para sondar o espaço, esteve na bela JF, o empresário Sávio Marcolini.



O Pangaré Open de Têns da AABB/FJ, teve como vencedores os tenistas Andin Oliveira e Jonas Soares.

Olha que legal: a Liga das Escolas de Samba de Juiz de Fora doou 250 quilos de alimentos para o educandário Carlos Chagas e a APAE. Os mantimentos foram recolhidos no concurso rei e rainha do carnaval.

Patrícia Alvim esteve arrasando nas praias de São Sebastião em São Paulo. Já Ivete Gomes circulou em Marataízes, André Gomes em Guarapari e Rogério Mascarenhas Aguiar, em Búzios.

Para divertir o povo mirim nestas férias, o Independência Shopping inaugurou o Kids Park.

Atenção: Ninguém conhece a tua luta! Portando você não precisa provar nada, a não ser sapatos, vestidos, calças, comida e cachaças. Bom dia JF!