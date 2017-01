Segurança

Titular da pasta de Segurança e Cidadania, o secretário José Armando da Silveira, em palestra construtiva com rodoviários, vereadores e policiais, falou que Segurança é artigo de primeira necessidade, e pediu união com as secretarias de Educação, Saúde e Settra para juntos lutar contra a violência. Apoio total deste colunista.

TV

Todos estamos acompanhando as dificuldades para se cumprir as diversas etapas do desligamento do sistema analógico. Os setores envolvidos tem trabalhado cuidadosamente em cima disso, para não privar a maioria da população daquela que é a sua única opção de lazer gratuita, a televisão.

Mosquito

Em boa hora os vereadores Marlon Siqueira (PMDB) e Cido Reis (PSB) estão solicitando debates com a Prefeitura de Juiz de Fora, para as ações preventivas de combate à dengue. Os dois vereadores já protocolaram pedido de audiência pública para tratar do tema, que questiona ao executivo providências já.

Notícia do Rio

E como estamos na temporada mais carioca de todas, mais um programa com data para acabar chega tipo notícia para esta coluna. No Rio Beach Pub, na ilha da Coroa, na Barrinha, a programação será animada com Spa, aulão de ioga, esportes náuticos e muitos sunsets à beira da piscina. Em fevereiro, de 10 a 19, acontece ainda o Carioca Bazar.

Néctar dos Deuses

Os espumantes já nasceram para o calor. E a dica deste colunista, são os espumantes geladérrimos mais simples. Perca o medo do Prosecco e deixe o champagne para que tem bala na agulha. O que queremos é borbulhar.

Curtindo o Verão de 40° no Rio, a linda Priscilla Bonsanto

Direto do Bloco Come Quieto no Cultural, Carlos Barbosa, Regina Ferreira e Fabiano Garcia

No Expominas, as belas Marina Toledo, Lorena Rachello e Thais Medeiros

Em ação na Extrema Academia, Luã Souza, Fabiana Baldioti e Paulo Daniel

No Japa Temaki, Gui Schroder, Artur Batitucci e Cristian Dayvson

Aniversariante de destaque da semana, o jovem fotógrafo Jonhnny Pio

Em noite social, as elegantes Larissa e Aurea Cássia Almeida

Formando bonito par, Higor Thomaz e Vanderléa

FOTOSSÍNTESE

Muito ativo e lindo, o pequeno Marcus Claudius Pinho vai comemorar seu primeiro aninho no dia 28 de janeiro, de 16h às 20h, no FestUp Buffet e eventos, no Santa Helena. Vou lá, cantar os parabéns junto com seus pais!

Soberana e cheia de ziriguidum, Regina Ferreira estará à frente da bateria Swing Samba Show, liderada pelo Mestre Jansen, na Borbulhante 2017, no dia 11 de fevereiro, às 18h, no Independência Trade Hotel.

Agendado para os dias 23 e 27, a Semana do Marketing Digital, com chancela do Sebrae/MG.

Digno de todos os elogios, o artista plástico Yure Mendes faturou o primeiro lugar no concurso da Universidade Federal de São João Del-Rei, com a obra “Presépio Aranã”. Palmas para ele!

Bonitos e saudáveis, Érika e Felipe Miana estão curtindo com os filhos, merecidas férias no apê de Cabo Frio.

Em ato de solidariedade, os irreverentes integrantes do Bloco Caricato Domésticas de Luxo irão promover uma campanha de doação de sangue.

Maria Rita Gomes da Rocha e Roberto Luís da Rocha, que curtem férias no apê de Copacabana no Rio, ficaram encantados com as obras da Churrasqueira, em Ipanema. Ponto para o projeto de três andares de Vicente Giffone. A inauguração está prevista para final de março.

No Espaço Reitoria da UFJF, causa impacto visual a exposição “Saudades do Bello – 25 anos”, com trabalhos do chargista Belo.

Solange Firjam esnobava elegância durante a semana na loja Skunky, na Oscar Vidal.

Recadinho de início de semana: Quem muito passa o rodo uma hora vira pano de chão. Anote e tenha um bom dia.