“Rei e Rainha do Carnaval JF 2017”

Com o ginásio do Olímpico superlotado, a Liga das Escolas de Samba de Juiz de Fora, com apoio da Funalfa, realizou com sucesso o concurso para escolha do Rei e da Rainha do Carnaval 2017. A noite foi embalada pelo Grupo Melhor Assim e bateria de escolas de samba. A bonita decoração de Diomário de Deus, a perfeita locução de Fernando Luís Baldioti (Baleia), e a coordenação do desfile de Adriano Silva, fazem contraponto para cobertura deste colunista com fotos de Valdir Jr.

Marcos Tadeu (presidente da LIESJUF) e Eduardo Gomes

Beth Urgal e o jurado Marcos Neto

Eduardo Gomes, Zé Kodak e Sandra Portella

Elessandra Lima, José Ricardo de Lima Silva e Telma Lima

Bruno Carracci, Anderson Campos, Eduardo Gomes, Cristiano Figueira e Paulo Sérgio Epifânio

Sérgio Henrique (CEM), Ana Paula e Eduardo Gomes

O coiffeur Rhuan Fontes e Eduardo Gomes

Adriano Silva e Carlos Guedes

Maria Barbosa, Leandro Bettin e Neide Almada

Henrique Araújo e Eduardo Gomes

Diomário de Deus e Eduardo Gomes

Juliana e Gustavo Pranettin

A 2ª princesa, Deysilene Alves da Silva (Mocidade Alegre)

A 1ª princesa Bianca Cardoso (Turunas)

Estreia na sexta-feira, 13, às 23h, no Galpão Lounge a Temporada de Sandra Portella e Banda.

Em ritmo de águas vão rolar, o Baile da banda Daki vai bombar no dia 23 de fevereiro, às 22h, no Clube Bom Pastor. Este colunista está formando um bloco para eles e elas com lindas fantasias lembrando antigos carnavais. Ôba! Mesas na Loja do Zé Kodak.

Amigos eternos deste colunista, Esmeralda e Ismair Zaghetto comemoram 60 anos de casados e são exemplos de vida a dois. Viva!

Mereceu elogios a organização da Viva, a super produção da formatura de direito do Vianna Júnior, no Expominas. MC Coringa e a banda Carrossel de Emoções deram o tom musical. Dentre presenças elegantes, Vera Carmem Ávila e Rita Allemand.

No sábado, 14 de janeiro, às 22h, tem Lúdica Música no Bar Salvaterra.

As paredes do Forum da Cultura estão revestidos com a exposição “Viva a Bela”. O acervo inspirado em obras de acervo em espaços da cidade, são assinados por Maria Tasca, Carlos Bracher, Dnar Rocha, Renato Stheling, Irineu Pernisa, Natale Chianello, Robélia de Carvalho, Lourival Vargas e Rogério de Deus.

Anderson Batista é o promoter sensação da House, na Zona Norte.

Bonita e elegante, Fabiana Mendes reuniu amigos em torno da piscina de sua casa e serviu deliciosa paella preparada por ela harmonizado com finos espumantes. Por lá, Celinho Vidal, Valéria Borges Costemalle, Emílio Aleixo, Marcelo Amoroso, Maria Luiza Barbosa Pinto (Bozó), Silvana Barbosa, Dorival Pinto e Rogério Mascarenhas Aguiar.

O Grupo Bahamas merece rasgados elogios deste colunista. A iniciativa do projeto “Troco Solidário”, possibilitou que as doações aliviasse o cofre do Abrigo Santa Helena com a quantia de R$49.287,34. Até o dia 31 de janeiro, também serão beneficiadas, a Ascomcer, Sopa dos Pobres e Educandário Carlos Chagas.

Rhuan Fontes é o cabeleireiro e maquiador do momento. Seu Stúdio de beleza fica na Galeria Pio X, 2º piso. É Fashion!

Para compartilhar: Amor é aquilo que te dá tranquilidade, não dor de cabeça. Bom final de semana para todos.