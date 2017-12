Mega-Sena pode pagar R$43,5 milhões nesta terça-feira

A Mega-Sena continua acumulada e pode pagar R$43,5 milhões a quem acertar as seis dezenas do concurso 1.998, que será sorteado excepcionalmente na terça-feira, 19. Aplicado na poupança o prêmio renderia cerca de R$186 mil por mês, o suficiente para comprar seis carros populares ou um automóvel de luxo.

Nenhuma aposta acertou os seis números do concurso 1.997 realizado no Caminhão da Sorte, em Bragança Paulista (SP), no sábado , 16. As dezenas sorteadas foram 01, 07, 14, 31, 35 e 46. Mesmo sem aposta contemplada com o prêmio principal, na segunda faixa, com cinco acertos, 86 apostas receberam o prêmio de R$36.389,62 cada. Outras 6.280 apostas acertaram quatro números e levaram R$711,89 cada.

O sorteio do concurso 1.998 da modalidade será realizado às 20h (horário de Brasília), na cidade de Porto União (SC). Depois dele está previsto apenas mais um certame com data antecipada, na quinta-feira, 21. Será o último de 2017, antes do grande prêmio da Mega da Virada.

Caso não haja acertador no prêmio principal nos próximos dois sorteios, o valor se somará ao prêmio da Mega da Virada. A partir de 22 de dezembro as apostas serão exclusivamente para o último concurso do ano, que deve pagar mais de R$ 220 milhões.

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) de quarta-feira em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país.

Clientes da CAIXA com acesso ao internet banking podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo computador. Basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos. O serviço funciona diariamente, das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteio (quartas-feiras e sábados), quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

Fonte: Assessoria